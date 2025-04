Cuáles son los principales riesgos que advierte Moody’s para el futuro de Argentina

La calificadora de riesgo Moody’s destacó en un informe que el cambio de políticas, marcado por los ajustes fiscales y monetarios en Argentina, «están aliviando los desequilibrios económicos de larga data, estabilizando las finanzas externas y disminuyendo la probabilidad de incumplimiento soberano». Y, si bien señaló que el país gana terreno o ya está obteniendo resultados favorables frente a sus pares de calificación, advirtió que el riesgo de incumplimiento es elevado.

Evalúan que la mejora de la coherencia y previsibilidad del marco de políticas ha incrementado la confianza del mercado en el programa de ajuste y podría permitirle al Gobierno recuperar el acceso al mercado este año, pero hay algunas señales de alerta.

«Siguen existiendo importantes riesgos de incumplimiento, mientras el gobierno se prepara para eliminar los controles cambiarios y de capital. Esta tarea es difícil y podría desencadenar nuevos desequilibrios o poner en peligro la estabilidad de la balanza de pagos, pero el gobierno del presidente Javier Milei está logrando en gran medida cumplir con su mandato, lo que lo deja bien posicionado para obtener probablemente resultados favorables en las elecciones legislativas que se celebrarán a finales de este año», señala el reporte. Para Moody’s, «además de despertar el optimismo del mercado, el firme compromiso del gobierno de mantener una posición fiscal equilibrada y reformar la economía podría mejorar las perspectivas crediticias si las autoridades logran atravesar con éxito las próximas medidas políticas».

La consultora considera que los desequilibrios fiscales y macroeconómicos se están corrigiendo y destaca que el gobierno se ha comprometido con una política fiscal de déficit cero mediante profundos recortes del gasto y sus esfuerzos por reducir la carga de la deuda y poner fin al financiamiento del déficit por parte del Banco Central (BCRA). No obstante, detectan «importantes riesgos de incumplimiento en medio del impulso positivo». Y es que, aunque consideran que un posible nuevo programa de financiamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) y una mayor inversión extranjera en los sectores extractivos podrían generar beneficios que garanticen la sostenibilidad de los pagos externos, «existe el riesgo de que la apertura externa desencadene nuevos desequilibrios o ponga en peligro la estabilidad de la balanza de pagos».

Ese riesgo podría atentar contra la agenda de reformas y aumentar el riesgo de incumplimiento, según Moody’s. Señala que, si bien el gobierno ha logrado avanzar considerablemente en la resolución de muchos de los desequilibrios económicos de larga data, «los riesgos provienen de la delicada tarea de pasar a la siguiente fase de reformas, que implicará eliminar los controles de capital y lograr una sostenibilidad de la balanza de pagos a más largo plazo».

Así, prevén que la recuperación económica en 2025 se traducirá en una renovada demanda de importaciones que podría presionar la liquidez en monedas fuertes y las finanzas externas, especialmente en un contexto de un tipo de cambio fuerte que reduce la competitividad y aumenta la demanda de importaciones de servicios. Un elemento que ven como positivo es la cercanía del cierre del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). «Tras anunciar un acuerdo preliminar a principios de marzo, el gobierno parece estar cerca de garantizar un programa que respalde firmemente la sostenibilidad de los pagos externos», dicen.

Destacan que las metas fiscales o monetarias no sean un impedimento para alcanzar un acuerdo definitivo, pero que «los principales desafíos siguen siendo los controles cambiarios y de capital, que el FMI generalmente no favorece, y el hecho de que al proporcionar financiamiento en el contexto de un régimen de paridad móvil se corre el riesgo de utilizar estos flujos para respaldar el tipo de cambio».

Anticipan que el hecho de que «Argentina pase a la siguiente fase de su ajuste macroeconómico, surgirán nuevos desafíos que podrían comprometer los avances logrados, incluyendo riesgos en la balanza de pagos a los que las autoridades deberán responder» y advierten que la complejidad de eliminar estos controles sin avivar los flujos financieros que crearían nuevos desequilibrios, salidas de capital que exacerbarían desequilibrios existentes, o el riesgo de un crecimiento excesivo de las importaciones, podrían poner en peligro la sostenibilidad de la balanza de pagos.

Mientras que, «si la confianza interna excesivamente positiva sobreestimula la incipiente recuperación económica, la demanda de importaciones podría fortalecerse y aumentar la vulnerabilidad a una crisis económica o política que podría hacer descarrilar el actual ajuste de las cuentas externas del país». Para Moody’s, esto podría contrarrestar el efecto del nuevo financiamiento del FMI, lo que sugiere que sigue existiendo un importante riesgo de incumplimiento.