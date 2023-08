Francisco Paoltroni, candidato a senador nacional por Formosa visitó el piso de Expres en Radio donde habló sobre la decisión que tomaron los ciudadanos de acompañar con su voto en las PASO a Javier Milei como presidente al mismo tiempo que indicó que “cuando dicen que Milei es peligroso tratan de asustar a la gente que todavía no lo conoció”.

Al opinar sobre las elecciones sostuvo que «es la expresión de la ciudadanía, es el hartazgo de los candidatos del PJ y de Juntos por el Cambio y ahora la gente se encontró con una alternativa distinta».

Y aseguró que el voto de Milei fue el más pensado de todos, y que vuelve a ganar en octubre, «porque en la provincia de Buenos Aires se votó para gobernador, intendente y concejales, entonces la gente de las localidades, que veían la falta de estructura de Milei, ahora ven el apoyo que tiene y lo van a votar, porque muchos se fueron con Patricia Bullrich pensando que no tenía posibilidades».

«La provincia de Buenos Aires, es el 37% del padrón, y votó 11% en blanco y el 7% no fue a votar y un montón de gente quiso hacer un voto útil para ganarle a Massa y votó a Bullrich», según el análisis que realizó el candidato a Senador.

«Milei nos dio en la provincia muchos votos de gente que no nos conocía y ahora nos van a volver a poyar», señaló.

A su vez sostuvo que en Formosa hay una decisión política de trabar la inversión, de las pyme y todo lo que genere y sea progreso. «Hablan de derechos y hay 6 millones de trabajadores en blanco, desde el 2011 no crece el empleo, y tenes 8 millones de trabajadores en negro y nadie habla de ellos, que son los mismos que contratan a través de las cooperativas».

«Hoy la gente se está despertando y se está dando cuenta gracias al recambio generacional y al avance tecnológico», indicó.

Dolarización

En relación a los dichos de Milei de dolarizar la economía en menos de un mes señaló que «hay que buscar la manera, Paoltroni indicó «no hay magia acá porque se debe implementar un plan y llevar a cabo. Él (por Milei) lo explica y dice que de 8 a 20 meses podría llevarlo adelante, de todas maneras, el concepto está claro sobre lo que se quiere hacer».

«No hay un cambio de discurso, es solo que se tiene las ideas un poco más claras. No es que el 10 de diciembre uno va al cajero y van a salir dólares, todo lleva su proceso», continuó diciendo.

Macri y Milei

Acerca de sumar a Mauricio Macri y que éste sería su representante a nivel internacional, explicó «esto es muy positivo porque no podemos negar la capacidad de vincularse al mundo que tiene Mauricio Macri que fue el presidente de nuestra historia que más se vinculó con todos los líderes del mundo, es argentino y es nuestro y no lo vamos poner en la cancha porque no nos gusta el apellido, se preguntó. Hay que ser inteligentes».

Sumar gente al espacio

Sobre sumar a otros espacios políticos a Libertad Avanza, contó que intercambió mensajes con Gabriela (Neme) y habló con Adrián (Bogado), aunque consideró que ya no va más el juntarse y tomarse una foto «lo que quiero saber es si ellos nos van a acompañar si hay que votar una ley para hacer el cambio que debemos hacer. Esto es lo que hay ponerse de acuerdo, no si se fue o vino porque de eso la gente está cansada».

«Nuestra diputada provincial irá con bloque propio, acompañará las ideas según las propuestas que hemos hecho en nuestra campaña. Nuestra línea de trabajo es la misma que proponíamos en mu candidatura a gobernador», acotó.

Aclaró además que él no se identifica con los partidos político, si con las ideas. Es cuestión pragmática, hagamos lo que tenemos que hacer nada más, no hay que ponerse en discusiones vacías que a lo único que nos han llevado es al fracaso,. «Lo he dicho todas las veces que pude hablar en los medios, seguimos discutiendo pavadas, hablamos de ideología de género y él no sé qué y nos meten una inflación del 150 por ciento. Las mercaderías están por las nubes y nos hablan de ideología de género. Esto es super minoritario, tenemos que hablar de lo que hay hablar», aseveró.

Consultado acerca de si dialogó con Javier Milei el último tiempo, manifestó «no he hablado con él, si lo hice con parte del equipo que están definiendo agenda».

Contó que cuando llegó a Formosa, «me impactó que hice un comentario acerca de Gildo Insfrán y me callaron, me dijeron que no podía hablar así de él. No entiendo el miedo que le tienen, él debería ver la manera de solucionarle la vida a los formoseños no darle miedo. Eso se debe terminar».

Jóvenes

Sobre si se han sumado muchos jóvenes, refirió que se han sumado muchísimos. En las grandes ciudades es impresionante el acompañamiento que tenemos de los jóvenes.

«Son los jóvenes los que les abren las cabezas a los mayores. Ellos mismos siempre vienen a decir que no se quejen más y que voten a otros, no a estos que son los mismos de siempre».

Acerca de la idea de querer cerrar varios organismos del Estado dijo «hay muchos comentarios y notas periodísticas, solo hay que leer las propuestas escritas que tiene Milei. Se hace humo y ruido nada más, hay mucho dice que. Si no hay una reforma real seguiremos de la misma manera que estamos».

“Cuando dicen que Milei es peligroso tratan de asustar a la gente que todavía no lo conoció es por ello que yo invito a toda la gente a que se gane una hora de su tiempo y escuche, mire y lea las propuestas que tiene Javier Milei de la boca del candidato. Es peligroso lo que esta pasando con la economía, hay que cambiar el sistema para que Argentina remonte», cerró.