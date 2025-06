«Cuando el cambio es real, es posible»

El intendente de Las Lomitas y candidato a convencional constituyente por La Libertad Avanza, Atilio Basualdo, aseguró que su gestión es la única en estas elecciones que puede exhibir logros concretos, en contraposición a lo que considera una campaña basada únicamente en promesas por parte de otros postulantes.

«Hoy Las Lomitas es un ejemplo para los otros municipios de la provincia, que quieren imitar el trabajo que hicimos nosotros para pasar de ser un pueblo con muchas carencias a lo que es hoy: una ciudad de referencia en toda la zona», afirmó.

Basualdo subrayó que los avances en infraestructura y servicios son fruto de una planificación seria, algo que —según destacó— nunca antes se había hecho en la localidad.

«Las Lomitas estuvo olvidada durante 20 años. Con nuestra llegada, comenzamos a transformar esa realidad: se pavimentaron calles y accesos, mejoramos el sistema de agua, energía e iluminación. Hoy Las Lomitas tiene los servicios que antes eran impensables», remarcó.

Por otro lado, el jefe comunal no dudó en marcar distancia con el resto del arco político local: «Pasaron muchos intendentes antes que yo, pero no dejaron nada significativo. La diferencia está en la gestión, en la acción, en hacer en vez de prometer», dijo.

Además, apuntó directamente contra el gobierno provincial: «Hace 30 años tenemos el mismo gobierno, la misma gente atornillada en el poder. La provincia no avanza, no crece, no cambia. La oposición ya tuvo su oportunidad de ofrecer una alternativa real, pero no lo logró. Hoy los formoseños necesitan algo distinto, una nueva manera de pensar la política y la gestión pública».

Basualdo expresó su alineamiento con el proyecto del presidente Javier Milei y propuso replicar su modelo de gestión en Formosa: «En un año y medio Milei demostró que cuando el cambio es auténtico, es posible. Formosa también puede cambiar, salir del atraso y avanzar hacia el futuro. Lo que hicimos en Las Lomitas se puede replicar en las demás localidades si hay una buena administración. Podemos convertir pueblos en verdaderas ciudades, como hicimos nosotros».

Finalmente, envió un mensaje directo al electorado: «Este 29 de junio los formoseños tenemos que romper el miedo, animarnos a votar por una propuesta diferente, que ya mostró resultados. El cambio no es un eslogan: es una realidad que ya vivimos en Las Lomitas. Y lo podemos vivir en toda la provincia».