«Cuando el cansancio social empiece a sentirse, Milei comenzará a gobernar»

Este fin de semana visitó el piso de Expres en Radio, el diputado nacional de la UCR Fernando Carbajal quien se refirió a la gestión del presidente Javier Milei, donde además de mostrarse muy crítico porque “en todo este tiempo no hizo nada” lanzó que ahora con la aprobación de la Ley Bases tendrá que demostrar su plan de gobierno. “Ahora ya se le acabaron las excusas, cuando el cansancio social empiece a hacerse sentir comenzará a gobernar”, lanzó.

“Tras la Ley Bases, ahora

sí va a gobernar Milei”

“Esperemos que sí, ellos dicen que van a arrancar, pero creo que mientras la sociedad le siga teniendo paciencia al Gobierno ellos se sienten habilitados para hacer las cosas que hacen. Cuando el cansancio social se empieza a hacer sentir seguramente comenzarán a gobernar, por mi parte descreo que tengan capacidad para ello, el 70% de sus funcionarios sigue siendo los que puso el kirchnerismo, esto también es parte de un acuerdo político o bien de la incapacidad de Milei de generar cuadros políticos para gobernar la complejidad que tiene el Estado, lo cierto es que no lo están haciendo”, comenzó diciendo el radical.

Seguidamente el legislador lanzó que lamentablemente en todos estos meses el gobierno nacional no hizo nada porque la triste realidad es que “no saben gobernar”. “Yo lamento eso porque la gente tiene esperanzas en este presidente, hay un porcentaje que conserva la esperanza, y obvio que a todos nosotros también nos gustaría que vayan bien las cosas, pero lamentablemente tengo que ser portador de malas noticias ya que este gobierno no muestra capacidad de gestionar, y no es un problema legal, además mienten con un nivel de descaro que sorprende”, dijo.

“No han hecho nada, no tienen proyectos de ley, lo único que hacen bien es mentir e instalar falsos relatos”, añadió y sentenció que “de a poco la sociedad se está dando cuenta de todo. Ahora ya tienen el instrumento, tienen la Ley Bases”.

“El problema acá es que Milei no conoce el país, cree que el país es la General Paz, conoce Ezeiza, Europa y Estados Unidos, no conoce Pirané, Rio Cuarto”, cuestionó Carbajal.

Reforma laboral

Consultado por la reforma laboral, el diputado expuso: “no es perder derechos, yo creo que lo más importante que ha habido es una flexibilización de en el período de prueba que ha pasado de tres a seis meses, que a mí me parece un plazo razonable, el objetivo de esto es que la empresa, las Pymes sobre todo pueda hacer un proceso de selección de personal mucho más razonable y que permita que de entrada lo blanquees sabiendo que tiene un tiempo razonable para evaluar si el personal sirve o no. El riesgo que conlleva este tipo de cosas que es la empresa empiece a tener la gente durante cinco meses y la eche, pero la verdad es que eso en la práctica habitual no sucede porque cuando uno consigue un buen empleado se busca la manera de retenerlo y no dejarlo ir, el que no es buen empleado no se quedará y creo que estas son las reglas que van a imperar en un mercado laboral competitivo”.

“Tenemos una gran necesidad de generar empleo registrado, la excesiva rigidez que tienen algunas normas laborales lo que hacen es disuadir de que las patronales tomen la decisión de blanquear, entonces desde ahí hay que empezar a facilitar, por supuesto que siempre hay alguna afectación, pero a la larga creo que si logramos una mayor cantidad de empleo registrado el mercado laboral va a terminar funcionando”; continuó diciendo.

Asimismo señaló que para generar trabajo hay que salir de esta recesión ya que “hay que entender que esta Reforma no va a resolver el problema porque estamos en una hiper-recesión que no es algo que ha sucedido por una desgracia cósmica, sino que fue una decisión del gobierno de enfriar la economía para bajar la inflación, el problema es que cuando se toma esa definición macroeconómica tenes que tener una mirada humanista también y entender que esto tiene un costo social y buscar mecanismos de compensación de eso; esto lo dice el FMI porque es algo de sentido común”.

“Lo laboral es mínimo el retoque, pero creo que es importante simbólicamente porque uno de los problemas del kirchnerismo fue la clausura de las discusiones, es decir, nada se podía discutir, la realidad del mercado laboral ha cambiado y hay que sentarse a discutir de qué manera te adaptas a esos cambios, no tiene la finalidad de perjudicar a los trabajadores”, afirmó.

Finalmente, Carbajal reiteró que “este gobierno no tiene una política de desarrollo económico, ahora tienen la Ley Bases, y es el momento en que demuestren si tienen un plan de gobierno”.