Cuando el diálogo se vuelve urgente: Potencia Argentina+ cierra su segunda convocatoria para líderes políticos de todo el país

Tras unas elecciones que dejaron un mapa político fragmentado y una sociedad atravesada por la polarización, surge un espacio que apuesta al consenso y al trabajo colectivo: Potencia Argentina+ (PA+), la aceleradora de liderazgos políticos emergentes que reúne a jóvenes dirigentes de distintos partidos, referentes sociales y comunitarios de todo el país.

Con espíritu multipartidario y federal, el programa abrió la inscripción a su segunda cohorte, que seleccionará a 100 líderes de las 24 jurisdicciones argentinas para formarse en liderazgo democrático, comunicación política, innovación y construcción de consensos.

La convocatoria cierra mañana, miércoles 10 de septiembre. Quienes resulten seleccionados accederán a una beca completa de formación.

“En tiempos de polarización, nuestra misión es acompañar a quienes quieren transformar la realidad desde el diálogo y la cooperación. Buscamos líderes capaces de trabajar con la diversidad y de construir confianza en sus comunidades”, afirma Santiago Bermúdez, Director Ejecutivo de Potencia Argentina.

El programa combina dos meses y medio de formación intensiva, con clases virtuales, talleres prácticos y encuentros presenciales en Buenos Aires y Córdoba. Además, ofrece una beca completa para quienes resulten seleccionados tras un proceso riguroso de evaluación.

En su primera edición, Potencia Argentina+ recibió más de 6.200 postulaciones y logró reunir a 107 líderes de 22 provincias y 61 municipios, consolidando una red de jóvenes dirigentes que hoy articulan proyectos comunitarios y políticos en distintos territorios del país.

Sobre Potencia Argentina+

Potencia Argentina+ forma parte de Democracia+, la red regional de formación política impulsada por Fundación VelezReyes+ y RenovaBR, que ya capacitó a miles de líderes en América Latina.

Ejes de formación

• Liderazgo con propósito.

• Liderazgo democrático y construcción de consensos.

• Liderazgo transformador con impacto comunitario.

• Comunicación política y herramientas digitales.

• Tecnología y agenda de futuro.

📅 Período de cursada: última semana de septiembre a la primera de diciembre 2025.

👥 Cupo: 100 líderes seleccionados de todo el país.

🌐 Inscripción (hasta mañana): https://potenciaargentina.org/inscribite-2025/