«Cuando el Ejecutivo no presiona, la Justicia actúa con celeridad»

El presidente Javier Milei habló tras la condena de la dos veces ex presidenta Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos, desde Israel, y postuló que cuando “el Poder Ejecutivo no presiona, la Justicia actúa con celeridad”.

Durante una exposición en la Universidad Hebrea de Jerusalén, el mandatario destacó el fortalecimiento de las instituciones y aseguró: «Una de mis promesas fue que bajo mi gobierno, el que las hace las paga. Eso quedó demostrado en los últimos días. Cuando el Poder Ejecutivo no presiona y deja trabajar a la Justicia, la Justicia actúa con celeridad”.

En la misma línea, planteó: «Al ser el primer presidente que no interfiere con la Justicia, los resultados están a la vista y la Justicia independiente hizo lo que tenía que hacer.Todo es mérito del Poder Judicial, de la Corte Suprema. Lo único que puedo decir es que he sido consistente con mi visión republicana, y dejar que los jueces actuaran libremente”, sentenció el mandatario.

Su disertación consistió en brindar detalles de lo que define como el “milagro económico argentino”, por lo que dedicó varios minutos a destacar lo que presentó como “los logros de su gestión en materia económica” ante más de 150 asistentes. Asimismo, prometió que la inflación será «un mal que dejará de existir” hacia mediados de 2026, y detalló su programa económico que aspira a mantener el equilibrio fiscal y reducir la pobreza.

“El que me escuchó durante la campaña no debería sorprenderse con las medidas que tomamos. Preferí correr el riesgo de que me echen por cumplir con mi palabra antes que traicionar mis principios, ver explotar el país, y arrepentirme toda mi vida”, concluyó.

En su paso por Israel, la tercera parada de su extensa gira que incluyó países como Italia, España y Francia, Milei recibió además el premio Nobel del Mundo Judío, en una ceremonia celebrada en Jerusalén, donde reafirmó su alineamiento con la Nación que lidera Benjamín Netanyahu.

“Si bien me nombran como el primer no judío en recibir este honor, parafraseando a Borges, toda persona occidental es, en esencia, griega y judía”, sostuvo durante el evento que se celebró en la sede del Museo de la Tolerancia.

Dieron el presente el presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el activista por los derechos humanos, Natan Sharansky; el canciller, Gerardo Werthein y el embajador en Israel, Axel Wahnish.

“¡Am Israel Jai! ¡Viva la Libertad, carajo!”, vociferó al término.

Fuentes de presidencia revelaron que el millón de dólares recibido como premio será donado a organizaciones dedicadas a combatir el antisemitismo, aunque evitaron dar mayores presiones.

Por su parte, el libertario encabezó además una pequeña y austera ceremonia de inauguración de una placa en la Ciudad de David en reconocimiento a la defensa a lo que la administración libertaria reconoce como “la causa de la libertad”.

Esta tarde, a las 17, Milei recibirá a Netanyahu en el hotel King David con el objetivo de firmar el Memorando de la Democracia y la Libertad que apuesta a fortalecer la alianza bilateral entre ambas naciones en torno a la defensa de los valores mencionados.