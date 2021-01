“Cuando hay violencia institucional obviamente hay violación de los derechos humanos”

Compartir

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, el ex secretario de los Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj se refirió a la visita que realizó días atrás a Formosa el actual Secretario Horacio Pietragalla en el marco de las denuncias por violación a los derechos humanos, las cuales finalmente desestimó. El ex funcionario nacional fue muy crítico diciendo que “en la provincia existe una violación a los derechos humanos” y aclaró que “cuando hay violencia institucional obviamente hay violación de los derechos”.

“La función que tiene la Secretaría de Derechos Humanos es clara: debe revisar, observar, monitorear el cumplimiento de los derechos en todo el territorio nacional, hacer las observaciones y denuncias que correspondan cuando estas son verificadas”, comenzó diciendo y agregó que la misión es básicamente “promocionar y promover los derechos humanos”.

Seguidamente expresó que en Formosa “hay una realidad que es conocida por los ciudadanos y todo el mundo político en cuanto a que hay una permanente violación de los derechos humanos, y si nos acotamos al último tiempo hay pruebas que son muy serias y contundentes como ser la muerte por ahogo de Mauro Ledesma en su desesperación por llegar a reunirse con su familia, los miles de formoseños que quedaron varados en las puertas de la provincia sin poder ingresar, también la detención de las concejalas es una realidad, la posibilidad de poder circular o movilizarse lo cual es una condición innata en los derechos humanos, etc, hay una serie de situaciones que se están dando y que no pueden ser desconocidas y no pueden ser apañadas ni acompañadas, y que están refrendadas por los dichos del senador Mayans que nos tiene que preocupar verdaderamente porque dice que en pandemia no hay derechos”.

“Salud y derechos humanos van de la mano”, dejó en claro Avruj y es por eso que ve con “preocupación” lo que sucede en Formosa.

Violencia institucional

“Cuando hay violencia institucional obviamente hay violación de los derechos humanos; hay una decisión política de las instituciones de llevar adelante determinadas prácticas. Cuando se produce una detención ilegal eso es violación a los derechos humanos, no hay otra forma de llamarlo, es una conducta institucional de la fuerza policial emanada del poder político”, clarificó Avruj.

“Los derechos humanos son de las herramientas más preciadas y preciosas que tenemos los seres humanos para desarrollarnos, ser cuidados, cuidar al prójimo y para elevarnos como sociedad, nuestra democracia reconoce como pilares fundamentales la lucha por los derechos humanos, la construcción de nuestra democracia fue sostenida en los mismos”, culminó el ex Secretario de DD HH de la Nación.

