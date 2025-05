Cuando jugar deja de ser un juego: la trampa de la ludopatía

Más allá del juego presencial, la ludopatía también se expresa en entornos digitales y plataformas online, ampliando su alcance e impacto en la salud mental. Este trastorno, reconocido por el DSM-5 como una adicción no relacionada con sustancias, puede presentarse de forma episódica o persistente, y su gravedad varía entre leve, moderada y grave.

Según explica la Lic. Juliana Lanza, Directora de Psicología de la Fundación Iberoamericana de Salud Pública (FISP), se trata de una problemática que requiere atención profesional y abordaje específico, especialmente ante el avance de su versión digital.

La impulsividad que opera detrás de este cuadro es considerada un factor de riesgo en relación al juego patológico, y puede estar asociada a otro trastorno mental: los ludópatas suelen presentar una prevalencia elevada de comorbilidad con una frecuencia mayor cursando trastornos de personalidad, trastorno por uso de alcohol, trastornos afectivos y trastornos de ansiedad.

El trastorno del juego está relacionado con la impulsividad atencional y motora en presencia de señales relacionadas con el juego. La impulsividad es transdiagnóstica definida como la tendencia a realizar acciones que parecen precipitadas, expresadas apresuradamente, excesivamente arriesgadas y puede presentarse a través de conductas adictivas relacionadas y no relacionadas con sustancias.

La compulsión tiene como contracara a la impulsividad y se relaciona con la urgencia (negativa o positiva) por una gratificación o recompensa inmediata y no diferida. Acompañada en ocasiones a la búsqueda de sensaciones y significancia puede encauzar la tendencia a realizar actividades altamente emocionantes y, a veces, peligrosas: la búsqueda intencionada de recompensas y exposición a riesgos.

En el caso del trastorno del juego se incluye el uso de internet y de diversas actividades específicas que se practican en línea acarreando consecuencias negativas, disfunciones e incluso deterioros para la vida cotidiana, el desempeño de tareas diarias y las relaciones sociales. El uso problemático del juego en línea y fuera de línea implica un problema de salud pública relevante y debe ser evaluado por profesionales de salud mental para su tratamiento.

La ludopatía, en todas sus formas, requiere ser comprendida como una problemática compleja que dejó de ser entretenimiento a partir de que se juega, más allá de la voluntad, a volver perder. Está fuera de control de la voluntad por ello es compulsivo.