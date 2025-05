Cuándo llegará el frío polar al AMBA, tras el pronóstico de lluvia

A poco menos de un mes de la llegada del invierno, el Servicio Meteorológico Nacional alertó por el descenso de temperatura que ocurriría la semana entrante.

Luego de que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticara un domingo nublado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que tendrá un cierre marcado por chaparrones, advirtieron por un fuerte descenso en las temperaturas para la siguiente semana. El fenómeno sería producto del ingreso de un frente frío en la región, pero aún estaría bajo análisis si daría inicio a la primera ola polar del año.

Después de un sábado, en donde el termómetro osciló entre los 13 y los 16 grados, el organismo anunció un leve aumento en los indicadores para este domingo. De hecho, se espera una jornada con una mínima de 13 grados y una máxima de 18 grados, los cuales se mantendrían estables hasta el martes.

El cierre del fin de semana comenzará con un panorama dominado por la neblina, ya que esta se esfumaría recién a la tarde. No obstante, el cielo permanecería nublado hasta la noche, cuando iniciarían los chaparrones, que serían la antesala a la baja de temperatura pronosticada para el miércoles.

En este sentido, las autoridades advirtieron por el desarrollo de tormentas aisladas durante la madrugada del lunes, una mañana y tarde nubladas pero estables, hasta el regreso de las fuertes lluvias por la noche. Asimismo, indicaron que la persistente caída de agua seguiría de forma intermitente hasta la noche del martes.

Para el miércoles, cesarían las lluvias, pero se daría una fuerte baja en el termómetro producto de la llegada de una masa de aire polar al país. Este fenómeno ingresaría desde el sur el martes, por lo que el miércoles ya se habría extendido en gran parte del territorio.

En las regiones centro y norte, se anticiparon temperaturas mínimas de entre -4 y 8 grados y máximas de entre 10 y 16 grados. Sin embargo, en la Patagonia, las mínimas podrían caer a -10 grados, con máximas que no superarían los 10 grados.

No obstante, el fenómeno continuaría bajo estudio del SMN, debido a que no pudieron precisar si se trataría de la primera ola polar o si solo sería una probada de lo que sería el invierno. “Vamos siguiendo la información día a día. Los modelos se actualizan todo el tiempo y nos van ayudan a afinar el pronóstico”, explicó la vocera del organismo, Cindy Fernández.

En línea con esto, el instituto meteorológico aseguró que las temperaturas continuarían bajas el resto de la semana. El día más frío sería el jueves, ya que se esperaría una mínima de 5 grados y una máxima de 13 grados. Asimismo, se prevé una jornada mayormente nublada.

Mientras que el viernes y el sábado el cielo se despejaría un poco, se daría un pequeño aumento en el termómetro. Aunque las máximas serían de 14 grados para ambos días, la mínima pasaría de 7 grados el viernes, a los 8 grados para el sábado.