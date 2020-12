“Cuando se cumpla el plazo estipulado por la Corte tendrán que aguantarnos con nuestras presentaciones”

Compartir

En el piso de Exprés en Radio, el Dr. Carlos Lee patrocinante de varios habeas corpus presentados por los varados, recordó el camino que emprendió para lograr que miles de formoseños ingresen al territorio, además volvió reiterar que desde el Gobierno provincial utilizaron diversas “artimañas” para lograr que muchos desistan del ingreso por ello alertó que “una vez que se cumpla el plazo estipulado por la Corte, deberán aguatarnos con las presentaciones”.

Primer habeas corpus

Al principio de la entrevista recordó el letrado que el primer habeas corpus que presentó fue por las condiciones en los centros de aislamiento y luego por las restricciones de la libertad que había al ingreso. “El 11 de junio se decide cerrar absolutamente todos los límites de la provincia para no permitir más el ingreso de los ciudadanos, en ese ínterin había una persona que venía viajando desde Río Negro, es una persona que estuvo durante seis o siete meses en un barco en medio del mar y que tenía fecha de ingreso para el día 12, como el cierre se dio un día antes no pudo ingresar al territorio. Además, la empresa para la cual trabaja había contratado una combi para que sus marines no se mezclaran con otra gente, ya que como estaban en medio del mar sabían que no contrajeron el virus, aparte le hicieron controles sanitarios y de salud. Este fue el primer caso que tomamos”, dijo.

Indicó que con ese caso comenzaron a transitar una lucha “incansable” junto al Dr. Fabricio Villaggi Nicora y un gran equipo de abogados; la cual terminó con la Corte Suprema de Justicia de la Nación dándoles “la razón” al ordenar a Formosa que deje ingresar a los más de 8.000 varados en todo el país.

Medidas adoptadas

por el Gobierno

Seguidamente el letrado expuso que en primer momento las medidas adoptadas en el marco de la pandemia fueron “acertadas” porque “no estábamos preparados para una situación como esta, es decir, la administración frente a la pandemia no era clara, no se sabía cómo se iban a adaptar los centros de salud, cómo se iba a cuidar a los formoseños, así que en un primero momento fueron acertadas las medidas, lo que pasa es que después no falta el pícaro que ve su beneficio en todo esto”.

“En el tiempo esto comenzó a convertirse en un arbítro, porque una cosa es que digan por un mes nadie podrá ingresar a la provincia mientras se acomodan las políticas para hacerle frente a la situación, eso es razonable, pero cuando ya pasan varios meses y no hay respuestas la gente indudablemente no se iba a morir de coronavirus, pero sí de otras cosas. La política sanitaria y de salud no encierra solamente el coronavirus, existen un sinfín de enfermedades que exigen tratamiento”, aseveré Lee.

Ingreso Ordenado

Por otro lado, el abogado señaló que no les brindaba la tranquilidad suficiente “esa lista y el orden de prelación de la inscripción para el ingreso a la provincia” que “nunca fueron públicas”.

“Creen que vivimos en una burbuja, que no nos vamos a enterar de aquellos colectivos que el mismo Estado proveía o algún dirigente para que entraran los hijos de”, criticó y agregó que “nosotros nos enteramos de todo, lo que pasa que uno es cauteloso porque los chicos que están estudiando en otro lado no tienen la culpa de lo que hacen sus padres acá. Ellos indudablemente quieren volver, pero en esta situación se veían como objetos privilegiados de las artimañas que implementaban los padres acá para que ingresen primero. No había transparencia y eso era lo que planteamos en los habeas corpus, donde en ninguno se peleó la política sanitaria establecida durante todo este tiempo”.

Acusaciones

Consultado respecto a las acusaciones de que buscaban romper con el status sanitario, Lee lo negó rotundamente y expuso que “nosotros nunca planteamos nada en contra de la política sanitaria, jamás lo hicimos”.

“Me da gracia escuchar que digan vamos a hacer posible lo imposible, tuvieron ocho meses para hacerlo”, ironizó.

Y disparó que “ponen un montón de trabas, exigencias que no están acordes a lo que dice el fallo judicial, e indudablemente cumplido el plazo tendrán que aguantarnos nuevamente con nuestros planteos”.

Sistema de salud

En otro tramo de la entrevista, el letrado asintió que el sistema sanitario no estaba ni está preparo en la provincia. ”Yo puedo tener muchos edificios hermosos, que eso es obra pública, ahora si no tengo los médicos o el equipamiento no hay mucho que celebrar. Me parece que falta material humano para cubrir las necesidades que hoy exige la población”.

“La cuestión de la salud no se da a partir de la pandemia, ya existían quejas de la sociedad ante la carencia que teníamos en el sistema”, disparó y clarificó que hay cosas muy “profundas” que hay que analizarlas “para proyectar la vida de los formoseños y no restringiendo derechos. Esta pandemia demostró la miseria de este gobierno”.

Juez Fernando Carbajal

Asimismo señaló que “más allá de las artimañas lo que nosotros pretendíamos era que ingresen los formoseños y lo logramos”.

En cuanto al rol del Dr. Fernando Carbajal exteriorizó: “creo que ha sido uno de los jueces más notario de la provincia que enfrenó situaciones en valor de los derechos sin que le titubé la firma; hay muchos que no lo hacen”.

Falta de empatía

Lamentó la falta de empatía para con los formoseños que obtuvieron ingreso gracias al fallo de la Corte ya que “si no tenías los medios para llegar día que te dieron el ingreso lo tenías que rechazar”.

Ministro González

“El Ministro González antes de ocupar ese cargo era defensor de los derechos humanos, indudablemente perdió esa parte del derecho o lo erradicó de su cabeza; cuando hablaba de algún fallo lo hacía burlándose y eso sinceramente no corresponde en la figura de un Ministro, después cuando nos trató de que habíamos establecido el ‘estatuto del contagio’, no analizó la dimensión de lo que estaba diciendo, mirá si un fanático venía y metía un tiro al Juez o a algunos de los abogados que presentamos el habeas corpus”, criticó.

Por último, lanzó que “el Ministro ha incurrido en un montón de figuras penales; un funcionario público tiene una responsabilidad mayor que el ciudadano común, debe dar el ejemplo”.

