«Cuando uno gobierna 27 años lo que no resolvió es porque no sabe o no quiere», dijo Vidal

La legisladora porteña se encuentra de gira por el país y ayer lunes visitó por primera vez Formosa, recorrió la ciudad, brindó una conferencia de prensa y se reunió con dirigentes de la oposición local. «Después de 27 años de un mismo gobierno queremos proponer algo distinto», expresó María Eugenia Vidal, diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, al Grupo de Medios TVO.

«Recorro el país para poder hacer bien mi trabajo. Los diputados nacionales representamos a todos los argentinos, no solo al distrito que nos elige y siempre digo que no se puede representar bien lo que no se conoce, lo que no se recorre o lo que no se escucha, por eso ahora estoy recorriendo todo el país para que todas esas voces que están en el resto de las provincias sean escuchadas en el Congreso», manifestó la legisladora al finalizar la conferencia de prensa.

Vidal respondió las inquietudes de la prensa luego de recorrer algunos asentamientos de la ciudad y dialogar con los vecinos acompañada por dirigentes locales de la oposición. Según afirmó, la recorrida que realiza por el país no guarda relación con los trascendidos de su precandidatura presidencial y arribó a Formosa para dialogar y proponer una opción política de cara a las próximas elecciones.

«Ese es mi primer objetivo y después, por supuesto, fortalecer el equipo de Juntos por el Cambio que en el caso de Formosa, después de 27 años de un mismo gobierno, queremos proponer algo distinto. Cuando los argentinos quieren cambiar nada los para, no hay aparato, no hay discurso, no hay relato, no hay nada que los pare», señaló.

En este sentido, la ex gobernadora bonaerense se mostró muy crítica con la gestión de Insfrán y resaltó los recursos con los que Formosa cuenta para su desarrollo. «Creo que cuando un gobierno está en un mismo lugar hace 27 años, lo que no pudo resolver ya no es porque no puede sino porque no quiere», dijo.

«27 años es tiempo suficiente para resolver los problemas de una provincia y creo que los formoseños pueden cambiar el año que viene. Ojalá lo hagan y que el cambio sea no solo a nivel nacional sino que también sea en Formosa para que en verdad pueda aprovechar todo su potencial; tiene litio, tiene ganadería, tiene algodón, tiene arroz, tiene frutas y tiene potencial turístico también pero hay que desarrollarlo, hay que dejar de poner todos los recursos dentro del Estado y sacarlo para que todo eso se transforme en trabajo y desarrollo», añadió al respecto.

Presentes

Acompañada por dirigentes como Ricardo Buryaile, Fernando Carbajal, Enrique ‘Kike’ Ramírez, Gabriela Neme, Adrián Bogado y Osvaldo Zarate, María Eugenia Vidal destacó el valor de los cuadros políticos locales para las próximas elecciones.

«Hay muchos dirigentes que han crecido dentro de Juntos por el Cambio, dentro del Pro está Enrique (Ramírez) que tiene la vocación de ser intendente de la ciudad, dentro del peronismo está Gabriela Neme con Adrián Bogado; dentro del radicalismo hace muchos años que están Buryaile y Naidenoff, ahora se sumó el diputado Carbajal; creo que dirigentes valiosos no le faltan a Juntos por el Cambio», opinó.

Entre los temas abordados durante la conferencia de prensa, Vidal hizo mención a la distribución de la coparticipación a los municipios de la provincia y sostuvo que «hay que hacer federalismo hacia dentro de la provincia y darle autonomía a cada uno de los intendentes» comparando el porcentaje de distribución que tienen la provincia de Buenos Aires. También se refirió a las obras públicas y a la interna que tiene el frente de Juntos por el Cambio a nivel nacional.

Por último, reiteró una vez más la crítica hacia el tiempo de mandato del actual gobernador provincial. «Este es un gobierno que hace 27 años que está y cuando uno gobierna 27 años, lo que no resolvió es porque no sabe o no quiere. 27 años es muchísimo tiempo, creo que hay un espacio para cambiar, para probar después de estos 27 años», finalizó.

