Cuándo y cómo es el cónclave para elegir al sucesor del papa Francisco, paso a paso

La sorpresiva muerte del papa Francisco, este lunes a los 88 años de edad, da inicio a un largo y regulado proceso para que la Iglesia elija a un sucesor, cuyos plazos serán acordados y dependerán del consenso entre los cardenales.

Así es el paso a paso tras el fallecimiento de Jorge Bergoglio:

1) ANUNCIO DE LA MUERTE: el cardenal Kevin Joseph Farrell verificó y oficializó este lunes a la mañana la muerte del pontífice argentino, tal y como le corresponde por su cargo de camarlengo.

2) ANUNCIO AL MUNDO: tras confirmar el deceso, el purpurado debe anunciarlo al mundo. El Vaticano ya lo ha hecho mediante un comunicado y un video. Las campanas de la basílica deberán tocar como parte del anuncio.

3) SEDE VACANTE: se abre de este modo el período conocido como «sede vacante», sin un pontífice reinante, mientras la Iglesia será regida provisionalmente por el camarlengo estadounidense.

Las campanas de la Basílica de San Pedro deben repicar como parte del anuncio del fallecimiento del Papa. Las campanas de la Basílica de San Pedro deben repicar como parte del anuncio del fallecimiento del Papa.

4) PLAZOS POR DECIDIR: su duración es impredecible, porque dependerá de los tiempos elegidos para su organización y de lo rápido que los cardenales hallen un sucesor en el futuro cónclave.

En estos momentos, el decano de los cardenales, Giovanni Battista Re, está llamando a Roma a los cardenales de todo el mundo para que conformen las «congregaciones», que decidirán los tiempos de este protocolo así como la fecha del funeral.

5) FIN DEL PONTIFICADO DE BERGOGLIO: lo primero será enterrar al Papa fallecido. Mientras, se sella su apartamento -en la residencia Casa Santa Marta y no en el Palacio Apostólico por elección suya-, y se destruye su Anillo del Pescador, símbolo del poder pontificio.

6) NUEVE DÍAS: después, la Iglesia entra en el período de los «Novendiales», nueve días de luto en el que el cuerpo del Papa es mostrado a los fieles. Después, se celebra su funeral, generalmente en la plaza de San Pedro. El Vaticano también deberá aclarar su modalidad.

7) RITO SIMPLIFICADO: el año pasado, Francisco decidió simplificar los ritos funerarios y, entre las novedades, decretó que su cuerpo no fuera velado en su habitación sino en la capilla y que no fuera expuesto en la basílica sobre un catafalco en la basílica de San Pedro, sino dentro de un ataúd abierto.

8) ENTIERRO: Francisco ha decidido que sea sepultado en una cripta de la basílica romana de Santa María La Mayor. En vida fue muy devoto de su ícono mariano «Salus Populi Romani». Todavía no hay fecha para ello.

9) HACIA EL CÓNCLAVE: acabados los ritos funerarios, es el momento del cónclave, el rito con el que los cardenales menores de 80 años se encierran en la Capilla Sixtina para elegir un sucesor. La ley vaticana estipula que deberá celebrarse en un plazo de 20 días.

10) ACUERDO: la duración del cónclave es impredecible debido a que depende del acuerdo entre los cardenales para elegir un nuevo Papa. Una vez elegido un sucesor, la Iglesia anunciará al mundo la noticia con la famosa fumata blanca, el humo blanco que saldrá de la chimenea de la Capilla Sixtina.

Por pedido propio, Francisco será enterrado en una cripta de la basílica romana de Santa María La Mayor. Por pedido propio, Francisco será enterrado en una cripta de la basílica romana de Santa María La Mayor

.

Cómo es el cónclave

La muerte de Francisco deja a la Iglesia en «sede vacante», un período excepcional que concluirá con la celebración de un antiguo y ceremonioso ritual para buscar un sucesor: el cónclave.

Del latín «cum clave» (bajo llave), se trata de una reunión en la que los cardenales menores de 80 años se reúnen en la Capilla Sixtina, a puerta estrictamente cerrada, para elegir un sucesor al difunto, y no volverán a la «libertad» hasta completar su misión.

La «sede vacante» sigue un ritual claramente estipulado en el que «nada se ha de innovar», según obliga el Derecho Canónico. Estas son las claves de una ceremonia centenaria y hermética:

1) A ROMA: tras la muerte del Papa, la Santa Sede queda en manos del camarlengo, actualmente el estadounidense Kevin Farrell. Lo primero será convocar a Roma a todos los purpurados para las exequias y para organizar la sucesión.

2) PREPARATIVOS: los cardenales deberán consensuar la fecha del cónclave, que se celebrará antes del vigésimo día de la proclamación de la «sede vacante».

3) AISLAMIENTO: el cónclave se celebra con los cardenales encerrados para animar al acuerdo y evitar interferencias. Esta práctica surgió en el 1270, cuando los habitantes de Viterbo, entonces sede pontificia, hartos de años de indecisión, encerraron a los «príncipes de la iglesia» hasta elegir sucesor. Funcionó y el designado fue Gregorio X.

Así, en la fecha elegida, se encerrarán en la Capilla Sixtina para debatir el nombre del futuro Papa, aunque solo podrán votar o ser elegidos los menores de 80 años.

Los cardenales de todo el mundo se reunirán en la Capilla Sixtina. Los cardenales de todo el mundo se reunirán en la Capilla Sixtina.

Esta jornada histórica comenzará con la misa «Pro eligendo Papa» en la basílica de San Pedro y después los electores irán en procesión hasta la Sixtina cantando el «Veni creator».

Una vez dentro, ante el Juicio Final de Miguel Ángel, jurarán y luego el maestro ceremoniero echará a los ajenos proclamando «Extra omnes» (fuera todos) y cerrará sus puertas para garantizar la más absoluta privacidad (se usan incluso inhibidores de frecuencia).

4) CARDENALES ELECTORES: actualmente los electores son 138 (a fecha de febrero de 2025). La mayoría de Europa (54), seguidos por los asiáticos (24), los sudamericanos (18), norteamericanos (16), africanos (18), centroamericanos (4) y de Oceanía (4). Francisco descentralizó la iglesia con diez consistorios en los que creó purpurados «de las periferias».

5) EL MODO DE VOTACIÓN: abolidos los modos de aclamación y por compromiso, la elección se hará por escrutinio secreto. Para que sea válida la elección del Romano Pontífice se requieren dos tercios de los votos.

El primer día de encierro se realizará una sola votación y en los días posteriores, en caso de fracasar, dos por la mañana y dos por la tarde.

6) LAS PAPELETAS: el «scrutinium» contará con tres cardenales encargados de escrutar el proceso y tres de revisarlo. Las papeletas serán rectangulares y en ellas se lee «Eligo in Summum Pontificem», mientras que en la parte inferior habrá un espacio para escribir el nombre del elegido.

Luego, cada purpurado llevará su papeleta hasta la urna y, ante los escrutadores, pronunciará el juramento: «Pongo por testigo a Cristo Señor, el cual me juzgará, de que doy mi voto a quien en presencia de Dios, creo que debe ser elegido». Después colocará la papeleta en un plato y con éste la deslizará en la urna.

7) RECUENTO: una vez que todos han votado, se procede al recuento. Los escrutadores leerán en alto cada papeleta mientras otro toma nota y un tercero las perfora con una aguja e hilo, uniéndolas en ristra.

8) LAS FUMATAS: tras cada votación, se quemarán los votos en una estufa instalada para la ocasión en la Capilla Sixtina. El color del humo que salga por la chimenea anunciará al exterior el resultado: si es blanco, significará que se ha alcanzado un acuerdo. Si es negro, el cónclave deberá seguir. En el pasado se usaba leña o paja para intensificar el humo y evitar confusiones, pero ahora se emplean químicos.

El color del humo de la chimenea de la Capilla Sixtina indicará cuando haya nuevo Papa. El color del humo de la chimenea de la Capilla Sixtina indicará cuando haya nuevo Papa.

9) ¿ACEPTAS?: una vez un cardenal se imponga al resto, el decano Giovanni Battista Re (en febrero de 2025) preguntará al elegido: «¿Aceptas tu elección canónica para Sumo Pontífice?». De asentir, le preguntará cómo quiere ser llamado.

10) HABEMUS PAPAM: el nuevo Papa soberano es llevado enseguida a la sacristía de la Capilla Sixtina, conocida como la «sala de las lágrimas», donde habrá preparados tres trajes pontificios de varios tamaños (dado que es imposible saber de antemano quién será el elegido).

El último paso será anunciar la elección al mundo: «Habemus Papam» (tenemos Papa) es la fórmula que el protodiácono exclamará desde el balcón de la basílica vaticana. El nuevo pontífice se presentará entonces al mundo e impartirá su primera bendición «Urbi et orbi».