Cuánto dinero y cuántos empleos genera el negocio del delivery en Argentina

El sector se consolidó como una salida laboral en tiempos de crisis y un hábito de consumo cada vez más extendido.

El negocio del delivery dejó de ser una práctica ocasional para transformarse en una de las principales formas de consumo dentro del sector gastronómico argentino.

Según un informe de Page Manager, los pedidos de comida y productos básicos generaron ingresos por más de USD 1.860 millones en 2024, lo que ubica al país entre los mercados más relevantes de la región, solo detrás de Brasil (USD 8.400 millones) y México (USD 2.530 millones).

En Argentina, Rappi y PedidosYa concentran la mayor parte del negocio. Ambas plataformas extendieron su alcance más allá del envío de comidas preparadas para incluir productos de limpieza, bebidas, víveres y artículos esenciales. Durante la pandemia, el delivery fue declarado actividad esencial, lo que aceleró su expansión y multiplicó la cantidad de repartidores activos. Entre 2020 y 2021 se produjo el salto más importante, con incrementos de entre 20% y 78% en trabajadores.

Para 2025, se estima que el sector emplea a unas 160.000 personas y se consolida como un espacio de generación de ingresos en un mercado laboral con elevados niveles de informalidad y desempleo.