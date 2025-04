Cuántos dólares vendieron los bancos en los primeros días sin cepo

Llega a su fin una semana corta en la que los bancos comenzaron a vender dólares a sus clientes a través del mercado oficial sin restricciones y, si bien es pronto para balances, hay algunos datos que permiten observar cómo evolucionó la demanda en las entidades en estos días.

Este martes en el MULC se operaron u$s 413 millones, algo menos que el lunes (cuando fueron u$s 546.901 millones), y este miércoles el volumen fue algo mayor porque se observa un incremento en la liquidación de importaciones.

Muchas voces advierten que «todavía es muy pronto para dar estadísticas». De hecho, algunas entidades han tenido inconvenientes en sus sistemas, con páginas de home banking que se cayeron y apps que no respondieron bien en algunos momentos, y eso hace que la información que tienen no sea tan significativa al momento. «Todo esto es nuevo y llevará tiempo amoldarse», dicen en un banco.

No obstante, el primer dato que informan los bancos es que creció la apertura de cajas de ahorro en dólares. Por ejemplo, el Banco Macro informó que abrió 1758 cuentas dólar a costo cero para sus clientes en el primer día. Banco Provincia también registró «un aumento claro en la apertura de cuentas en dólares del orden del 50% comparado con otros días», dijeron a El Cronista.

Se observó entusiasmo por parte de los clientes ante esta nueva posibilidad tras el levantamiento del cepo. Muchos fueron a comprar dólares, «algunos para ver cómo era, para experimentar, y la mayoría para aprovechar el precio, dado que no se sabe si hacia adelante se mantendrá en estos niveles o irá hacia el tope de la banda», cuenta una fuente del mercado.

«El lunes hubo mucha pequeña compra, hasta de prueba hubo varios por los montos», aportan en otro banco. Y señalan que «todo eso generó un volumen mayor al habitual, pero que este martes cayó a un 25% de lo que se vio en el primer día».

Algunas estimaciones privadas calculan que se registraron movimientos por unos u$s 1.060 millones en estos tres primeros días en los bancos por compraventa de dólares por parte de personas, aunque hay que esperar los datos del Banco Central (BCRA), que se conocerán con algunos días de atraso.

Esto se da en un marco en el que ya no hay limitaciones fijadas por el BCRA para comprar dólares por home banking o a través de su aplicación bancaria en el celular, aunque sí sigue vigente el límite de u$s 100 para quienes quieran hacer la operación por caja. El cupo que pueda adquirir cada cliente lo determina cada banco, ya no el regulador monetario.

Tal como señala el economista Christian Buteler, «hubo mayor demanda de compra de dólares, pero no se observa que los clientes hayan salido a demandarlos masivamente».

En un banco informaron que el lunes operaron unos u$s 63 millones (entre compra y venta) y el martes u$s 25 millones. Si bien se trata de un incremento fuerte respecto de los números que registraban antes del anuncio del fin de cepo, que era de entre u$s 6 millones y u$s 9 millones, anticipan: «Creemos va a ir en ese camino a la baja».

No obstante, hay coincidencia en los bancos respecto de que la dinámica de la demanda estará muy vinculada a la tendencia que se observe en la cotización del dólar minorista. Este miércoles, el fuerte volumen operado en el mercado oficial de cambios debido al incremento de la liquidación de exportaciones tiró a la baja precio que fijó el Banco Nación, se ubicó en $ 1130/$ 1180 hacia mitad de la jornada, y luego se reflejó esa tendencia en la mayoría de las pizarras de las entidades.