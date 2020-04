Cuarentena administrada: habilitan ocho centros de alojamiento para quienes regresan a Formosa

Compartir

La capacidad actual de plazas es de 478. Actualmente, hay 1.272 personas cumpliendo la cuarentena en toda la provincia tras regresar de otros lugares. 702 cumplieron el aislamiento sin presentar síntomas. Hoy están ingresando 78 personas.

El Gobierno provincial habilitó este martes ocho centros de alojamiento para quienes regresan de distintos puntos a la provincia, donde deberán cumplir la cuarentena administrada. Así lo informó esta tarde el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19.

Los centros son: Escuela de Cadetes, Casino de Oficiales de la Policía, Hotel Ronny, Hotel del Sindicato de Vialidad Provincial, Estadio Centenario, Fundación Racimo, Hotel Colón, con una capacidad de 478 plazas en esta ciudad.

El ministro de Gobierno, Justicia y Trabajo, Jorge Abel González, adelantó que se trabaja en la habilitación de otros centros en lugares estratégicos del interior provincial. Cuentan actualmente con personas alojadas los tres primeros centros.

«El virus no se trasmite por el aire», recalcó el titular de la cartera de Gobierno e indicó que «llevamos más de 30 días en aislamiento social, preventivo y obligatorio. Aquellas primeras voces que cuestionaban que no teníamos casos, hoy se encuentran desmentidas por los hechos. Si hubiésemos tenido un caso, hoy estaría a la vista de todos».

En este contexto de situación, instó a los formoseños y formoseñas a cuidar el actual estado sanitario de Formosa. «Hay que protegerlo, y para eso establecemos centros de alojamiento preventivo que nos permitirá tener una cuarentena controlada de aquellas personas que ingresen a la provincia», recalcó.

«Contar con un ingreso ordenado y administrado a la provincia no es más ni menos lo que hizo el Estado nacional con los vuelos», comparó el ministro González y aseguró que este Consejo está en contacto con más de 400 formoseños que están fuera de la provincia y quieren regresar.

Respecto a cifras puntuales, indicó que este lunes ingresaron 234 personas provenientes de distintos lugares donde existen casos de coronavirus positivo, por lo que recalcó una vez más que el objetivo de esta nueva medida de prevención busca cuidar la salud de todos y todas, tanto de los que ingresan como de los que están en la provincia. Asimismo, 1272 personas cumplen la cuarentena en sus domicilios y 702 personas ya lo hicieron sin presentar síntomas.

«Hoy están ingresando 78 personas y hay filas en los distintos puntos de ingreso a Formosa», precisó.

Cuarentena = aislamiento

«La cuarentena que se hacía en el domicilio, hoy se realizará en los centros de alojamiento provisorio. No cambia la situación. Una cuarentena es aislamiento de contacto con terceros. Si se hace la cuarentena en la casa no se debe estar en contacto con los demás miembros de la familia. El virus va a ingresar a Formosa por una persona; por eso, tenemos que ponernos todos juntos la camiseta de Formosa para defender nuestra salud y la salud de nuestras familias», subrayó Jorge González.

El ministro también se refirió al formulario nacional con el cual ingresaron a la provincia en los últimos días, y que caduca este martes por lo que quienes deseen volver a Formosa deberán completar un formulario en la página web del gobierno a los efectos de organizar y administrar el ingreso. Se encontrarán los formularios en línea en la página www.formosa.gob.ar, que serán las únicas vías habilitadas para solicitar y conseguir la fecha para ingresar a la provincia.

Los controles en Clorinda

A una pregunta puntual por la situación de la frontera con Paraguay, González manifestó que «la frontera es custodia de las fuerzas federales, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina en el caso de Clorinda. Hemos generado una sala de situación especial del Consejo de Complementación de Seguridad Interior donde están presentes las cuatro fuerzas federales, dando cobertura con la Policía de provincia, si bien no es su responsabilidad primaria en algunos lugares de la frontera”.

Este lunes, más de 156 personas ingresaron por Mansilla hacia capital y solo 13 personas lo hicieron por el puente Libertad, en El Colorado. Al respecto, señaló: «Cada día que pasa debemos tomar medidas más exigentes en el cuidado de salud, por eso tenemos el estatus sanitario que tenemos. La actitud que tenemos como gobierno provincial contempla a todas las localidades y de hecho estamos enviando una carta a la Ministra de Seguridad de la Nación exponiendo la necesidad de reforzar los controles puntualmente en Clorinda».

«Si no actuamos de manera planificada vamos a tener dificultades todos. Por lo tanto, es necesario ordenar», recalcó el ministro González.