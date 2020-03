Cuarentena: aseguran que no habrá desabastecimiento de combustible

Compartir

Oscar Sotera, de la estación de servicio «Los Sauces», en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre las distintas medidas que dispusieron tras el anuncio del presidente Alberto Fernández, de que todo el país está en cuarenta hasta el 31 de marzo para frenar el avance del coronavirus que se sigue cobrando víctimas fatales y miles de infectados en todo el mundo. Entre las excepciones a cumplir con el aislamiento obligatorio están los prestadores de servicios como las estaciones de carga de combustible y es por ello que siguen trabajando, aunque con ciertas pautas, por ejemplo, cerrar a las 22 horas y atender con un metro de distancia a los clientes.

«El transporte de combustible está exento de las regulaciones dispuestas por el decreto presidencial, circula normalmente la provisión de combustible, puede existir algún tipo de excepciones horarias por algún motivo pero eso está garantizado, hasta el momento no hay ninguna disposición contraria, nosotros estamos esperando un camión, estamos con combustible suficiente y la demanda ha mermado muchísimo así que no creo que haya ningún tipo de inconvenientes al respecto, salvo la semana que viene porque los bancos ya no atendieron para efectuar depósitos y se va a producir un cuello de botella teniendo en cuenta que necesitamos depositar dinero en la cuenta para poder efectuar transferencia o hacer lo que tenemos que hacer, al no poder hacer eso porque no todo es electrónico en el país y gran parte del dinero todavía se deposita, veo un panorama un poquito complicado porque hoy (ayer) se podría haber hecho algún tipo de transacción de ese tipo pero estamos con la sorpresa de que la bancaria pospuso su atención al público en las cajas, con esta disposición el que tenía algo de dinero en cuenta o la posibilidad de transferir lo va a ir haciendo pero nada es infinito, es una demanda bastante intensa de dinero y algunas estaciones seguramente tendrán alguna cuestión», explicó.

Opinó en ese marco que «es un gran problema haber cortado esa cadena de pago, todos estamos trabajando, nosotros estamos atendiendo al público con el temor que tiene todo el mundo de lo que pudiera suceder, si bien hemos decidido cerrar a la noche, el jueves por la noche fue la primera vez que lo hicimos, a las 22 horas cerramos y abrimos a las 6 de la mañana, esta medida la vamos a tomar durante el transcurso de la disposición, estamos trabajando con una dotación reducida de personal teniendo en cuenta la circunstancia, tenemos que atender fluidamente y a la vez no tener todo el personal expuesto a una probable situación».

«Yo estimo que la gente va a movilizarse por necesidad, Formosa ha crecido mucho, las distancias son enormes, la gente por muchísimas circunstancias necesita moverse, muchos tienen la obligación o la necesidad de trabajar, necesitan llevar a sus hijos a un lugar a dejarlos, en esa circunstancia la gente se va a mover, hay un montón de cuestiones que no están exentas de este movimiento así como la Municipalidad trabaja con el sistema de servicios públicos, la distribuidora de energía trabaja con la atención al público y al mantenimiento de redes, la gente de Aguas de Formosa lo mismo, hay un montón de empresas que en este momento están trabajando, los supermercados necesitan mover la mercadería, el movimiento va a ser inevitable y va a estar restringido para algunos, todos tenemos que tener la amplia consciencia estrictica y rigurosa de que este es un problema que lo tenemos que solucionar entre todos, en ese sentido hemos considerado una medida mitigante y es el hecho de cerrar de noche y atender únicamente a través de la ventanilla en el shop y un gran tema son los baños públicos, tuvimos que tomar una decisión antipática de clausurar los baños aunque los limpiemos todo el tiempo porque si entra una persona, estornuda, se suena la nariz arriba de las canillas, al rato entran 5 personas, tocan las canillas, es una situación un poco difícil y nosotros pedimos disculpas a la gente pero necesitamos que haya el menor movimiento posible, el cliente repone el combustible y se va, no es que viene, se sienta a tomar algo, entra al baño, estamos para cumplir con ese servicio de carga de combustible que es una atención rápida donde el cliente carga combustible por necesidad».

Asimismo explicó que «nosotros tenemos un punto muy sensible para el contagio que es el baño público, es de contacto constante, mil situaciones existen en un baño para contaminarse, para contagiarse por eso decidimos tomar esa medida antipática».

Dijo también que «la idea es que la gente no baje de sus vehículos cuando viene a cargar nafta, pero los usos y costumbres hacen que la gente se baje, entre al surtidor y demás, nosotros estamos con las precauciones, tratamos de que estén con una distancia de más de un metro, tenemos el uso de guantes desde siempre, estamos con la desinfección todo el tiempo, tratamos de brindar una atención rápida para que la gente esté el menor tiempo posible cargando el combustible, las medidas están dispuestas, hay una tendencia del uso de barbijo que está recomendada solo para gente que está con complicaciones, ahora lo está usando gente que no tiene complicaciones, nosotros no lo implementamos, obviamente si tenemos una persona atendiendo en la playa y tiene temperatura, automáticamente llamamos a la línea que atiende los casos», expresó.

«Estamos atentos a cualquier tipo de modificación que surja para poder ir modificando la situación, ir preservando no solo la salud de nuestro personal sino que también del público en general, nosotros debemos contribuir en forma eficiente y relevante para que esto se detenga».

«La posibilidad de lo que pueda pasar la semana que viene con el combustible no es motivo para que la gente salga desperada a cargar, esa es una posibilidad y creo que van a encontrar una solución para que esto no ocurra, pero de todas maneras de acá hasta el miércoles o jueves que viene no hay ningún tipo de posibilidad de conflicto por faltante y demás, hay que tratar de llevar tranquilidad a la gente en ese sentido y no conmocionarla por hipotéticas situaciones», finalizó Sotera.