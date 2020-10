Cuarentena de originarios en el monte: denunciaron al Gobierno ante el INADI

Compartir

En su calidad de abogado, el actual presidente de la UCR de Formosa, Martín Hernández junto a los profesionales Emilia Maciel y Emanuel Zieseniss, presentaron días atrás una denuncia ante el I nstituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo -INADI- por el tratamiento discriminatorio del gobierno de la provincia con personas que fueron autorizados a ingresar a la provincia, pero recibiendo un trato totalmente diferente, los condujeron a hacer el aislamiento al monte en carpas, conducta “indiscutiblemente” motivada en su origen o condición étnica.

“Fueron al monte, en carpas, sin las condiciones mínimas para transcurrir un aislamiento, y las condiciones sanitarias eran deplorables, estuvieron durante los días en los que las temperaturas fueron de 40 a 43° en una situación indigna. Nadie pretende estar en Cancún como dijo el Ministro, si estamos en emergencia y todos tenemos que someternos a ese tipo de aislamientos estará en cada uno evaluar, pero no vamos a dejar pasar ni permitir que para algunos el destino sean los hoteles, aún con las deficiencias que pudieran tener, y para otros el monte, y que la diferencia de destino tenga que ver con su condición de origen étnico”, sostuvo Hernández.

Seguidamente indicó que “estos formoseños fueron a trabajar, a encontrar oportunidades que su tierra no le brinda, y la pandemia los sorprendió afuera, esperaron, gestionaron, por supuesto que también la estaban pasando mal donde estaban, en Salta, querían volver, y en su desesperación fueron engañados, hubo estafa al consentimiento; pero eso no justifica este trato indigno y totalmente discriminatorio”.

Recordó que el mismo gobernador Gildo Insfrán en abril habilitó el Estadio Cincuentenario con 240 camas, preparado para la emergencia; y dijo también que ya tenían en vista varios edificios para acondicionarlos inmediatamente, “¿qué pasó? ¿No podían ser derivados a un lugar adecuado, a un edificio acondicionado, donde puedan transitar el aislamiento? O eso que dijo el Gobernador era una mentira total, o bien considera que este grupo, por su origen, bien podía estar en el monte”.

“Y encima tener que escuchar de la cabeza visible del Consejo de Emergencia, decir que están bien, que ya solucionaron el tema del hielo; como si fuera una concesión graciosa a refugiados o presos”, continuó indignado.

Aseveró el máximo referente de la UCR local que “la conducta vulnera leyes, la Constitución Nacional y tratados internacionales que suscribió nuestro país, que avanza cada vez más hacia la eliminación de todas formas de discriminación racial o étnica. No nos vamos a quedar solo con el INADI, también exigiremos a la Secretaría de Derechos Humano, al INAI y los organismos internacionales que tomen cartas en el asunto”.

“No podemos minimizar, ni normalizar este tipo de trato, pues cuando vayan por más, será tarde”, cerró.