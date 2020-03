Cuarentena: indignación de formoseños por la alta circulación de personas en las calles

Compartir

Ayer a las 00 horas comenzó la cuarentena obligatoria anunciada por el presidente Alberto Fernández para evitar la circulación del coronavirus en el país. El primer mandatario nacional dejó en claro que «la Prefectura, la Gendarmería y la Policía Federal, junto con las policías provinciales estarán controlando quién circula en las calles. El que no pueda explicar que está haciendo en la calle se tendrá que someter a las penas que prevé la ley. Vamos a ser absolutamente inflexibles». También aseveró que «vamos a ser muy severos, porque la democracia nos los exige».

En este sentido y en lo que respecta a Formosa, durante la jornada de ayer se registraron grandes movimientos de personas en la zona de avenida Néstor Kirchner, camino hacia el barrio La Nueva Formosa, y en la zona norte de la ciudad donde nadie acataba la medida, lo contrario sucedió en el casco céntrico donde la mayoría de los comercios y oficinas estatales permanecieron cerradas; el flujo de personas circulando era menor en comparación a otros puntos de la ciudad.

Un lector dijo al Grupo de Medios TVO: «yo no puedo creer que la gente continúe saliendo de sus casas, es innecesario, se expone y expone a los demás. No entiende que estamos en cuarentena».

«Ante lo que está pasando a nivel mundial con esta pandemia veo que nuestro Estado se está ocupando y tomando medidas al respecto, para que no nos afecte tanto como sucedió en otros países, pero la gente no ayuda, sigue haciendo su vida como si no pasara nada. Estamos en cuarentena no de vacaciones», agregó otro vecino molesto.

Asimismo, una tercera persona que se contactó con este medio sostuvo indignado: «en el Circuito Cinco nadie hizo caso, ya empezamos con la cuarentena, pero al perecer no toman enserio. Somos hijo del rigor, no hay otra palabra para definir».

«Que un país completo esté en cuarentena no es pavada, es serio, pero no sé por qué la sociedad en su conjunto no lo entiende. Por favor, cuesta tanto quedarse en la casa y esperar. Tiene que pasar una tragedia para que entremos en razón acaso. Es lamentable», añadió una mujer.

Es importante aclarar, que el Grupo de Medios TVO recorrió diferentes puntos de la ciudad donde vio largas filas en los cajeros automáticos, supermercados y estaciones de servicio sin respetar la distancia que debe existir entre una persona y otra; en muchos casos la Policía debió actuar al respecto. También se notó gran cantidad de personas en las calles ya sea caminando o en vehículos.

Controles de la Policía

Conforme las nuevas medidas del decreto de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, dadas a conocer por el Gobierno Nacional, al cual se adhirió la provincia para frenar la pandemia del coronavirus, la Policía de la provincia se ajusta a dicha norma y realiza fuertes controles en diferentes sectores de la ciudad e interior provincial hacia quienes transitan sus calles.

Desde el Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de la provincia a cargo del Dr. Jorge Abel González, se dispuso la organización y el despliegue de los efectivos de la policía provincial en su totalidad por todo el territorio provincial a fin de hacer cumplir el decreto de aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el presidente Alberto Fernández para frenar la pandemia de coronavirus.

En ese sentido se han reforzado los controles en ambos accesos de esta ciudad con un mayor número de efectivos policiales con elementos de protección personal (guantes, barbijos), como así en varios sectores del micro centro, principales avenidas y barrios de esta ciudad, con la finalidad de identificar a cada persona que circule, por cualquier medio, en la vía pública, brindándoles además las recomendaciones sobre las medidas preventivas que tienen que tener para evitar contraer el virus COVID-19, cuyos operativos se irán intensificando con el correr de las horas.

En todos los controles, además de las documentaciones personales de cada uno se exigirá «una constancia de trabajo que tendrá que ser expedida por el propio empleador a fin de establecer fehacientemente que se trata de un trabajador comprendido dentro de las excepciones que está establecido en el Decreto».

Puntualmente, el operativo de patrullaje puesto en marcha con efectivos de la Policía provincial se hará en móviles, motocicletas, caballos y de a pie en todos los barrios de la ciudad y del interior provincial, sumándose a ello la utilización del Sistema Integrado de Seguridad Urbana y Video Vigilancia de la ciudad (SIMU), para evitar que haya aglomeraciones de personas.

El Jefe de la Policía provincial, Comisario General Walter Arroyo expreso que «lo mejor es quedarnos en casa. La policía está para cuidarlos, para protegerlos. Es fundamental que la gente entienda que al virus le podemos ganar entre todos pero la mayor parte de esa batalla está radicada en la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos que habitamos este suelo provincial y nacional».

La obligación de permanecer en las residencias habituales y de abstenerse de concurrir a los lugares de trabajo, como así también la prohibición para el desplazamiento por rutas, vías y espacios públicos a fin de «prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-19» regirá durante doce días, de acuerdo con la norma, que prevé severas sanciones, contempladas en el Código Penal, para quienes infrinjan las restricciones.