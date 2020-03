Cuarentena: Voz Docente denunció que Zorrilla infringe DNU porque el docente no está «exceptuado»

Compartir

El gremio Voz Docente entregó una nota dirigida al gobernador de la provincia de Formosa, Dr. Gildo Insfrán con el objetivo de solicitar medidas relacionadas con la lucha contra el COVID-19.

Según comunicaron desde la agremiación pidieron que se dicten las medidas administrativas correspondientes para el ejercicio profesional docente, en la etapa de lucha en contra de la pandemia del Coronavirus, etapa de aislamiento obligatorio para todos los ciudadanos argentinos.

«Como es de su conocimiento, Señor Gobernador, el Decreto N° 297/2020 del PEN ‘se establece para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, la medida del aislamiento social, preventivo y obligatorio, a partir del 20 de marzo de 2020′», se expresó.

Seguidamente justifican que «por el Artículo 6° de dicho decreto se consigna la excepción para 24 actividades ‘actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia’ entre las que no se encuentra la actividad específica de la tarea docente. Tampoco figura la actividad docente en la lista de ampliación de actividades exceptuadas decretadas por el PEN».

«Destacamos que sólo figura una excepción al aislamiento obligatorio relacionada con actividades que se desarrollan intra-escuela y es la ‘8. Personas afectadas a la atención de comedores escolares, comunitarios y merenderos’, actividad en la que los docentes son solo colaboradores de buena voluntad, pero que no forma parte de sus obligaciones laborales, como es de su conocimiento» por ello y «ante las exigencias de concurrir a los lugares de trabajo que efectúa, coercitivamente, el Sr. Ministro de Cultura y Educación personalmente y a través de las unidades de organización del sistema, obligando a los docentes a violar la medida dispuesta por el Presidente de la Nación de aislamiento obligatorio, cayendo el propio ministro, sus funcionarios y nuestros afiliados en rebeldía ante el decreto presidencial, es que peticionamos, a los fines de llevar claridad y tranquilidad a los docentes afiliados y a la comunidad educativa toda, lo siguiente:

1-Que se declare a las tareas docentes actividades esenciales durante el ´período de aislamiento obligatorio (Cuarentena)

2-Que se permita en ese caso realizar el denominado trabajo ‘home oficce’

3-Que en los casos en que se establezca que los docentes deben concurrir a prestar el servicio, se los provea de los elementos de higiene y limpieza como alcohol, barbijos, guantes, pañuelos descartables, etc.

4-Que de declararse como actividad esencial la tarea docente y exceptuada por ello de cumplir el aislamiento obligatorio, se abone a todos los docentes del sistema educativo provincial un bono salarial provincial de $5.000 y por cuatro meses, para estar en igualdad de condiciones con los trabajadores de otros sectores esenciales a los que la nación decidió otorgarles ese beneficio.

5-Caso contrario a lo peticionado, se comunique al Sr. Ministro y a toda la docencia que la actividad docente no es esencial durante el aislamiento obligatorio por la pandemia y que no se encuentra exceptuada de cumplir el aislamiento decretado por el Presidente de la Nación».

«Señor Gobernador, los docentes adherimos a las medidas dispuestas por el Presidente de la Nación y concordamos con el lema #YO ME QUEDO EN CASA, pero si debemos concurrir a nuestras tareas, pretendemos que sea en un marco legal y administrativo preciso y transparente», finaliza la nota que lleva la firma del secretario general del gremio Manuel Pereyra.