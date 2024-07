Cuarto día de búsqueda de los tripulantes de la lancha deportiva que se hundió en Mar del Plata

Continúa la búsqueda de la lancha deportiva Proa al Sol II, en la que navegaban tres hombres, y que sufrió un accidente a 55 kilómetros de la costa de Mar del Plata. Hasta este miércoles a la tarde, Nicolás Banza sigue siendo el único tripulante rescatado. Mientras tanto, Prefectura Naval continúa con los operativos para encontrar a los dos restantes, Iván Rohen y Martín Parodi.

El hecho ocurrió el sábado pasado, durante la noche, cuando la embarcación se dio vuelta provocando que todos los navegantes cayeran al agua. Según precisó la Armada Argentina, la lancha se encontraba a 30 millas náuticas de la ciudad turística.

Fue un día después del trágico episodio que las autoridades lograron evacuar a uno de los hombres. El buque mercante NKR “Alice” dio con la lancha que era intensamente buscada y allí, advirtieron la presencia de Banza, que se sujetaba de la proa, mientras que la popa estaba hundida.

Para auxiliarlo, utilizaron un helicóptero de Prefectura y contaron con la ayuda de un buzo de rescate. La víctima se encontraba en estado de shock y con hipotermia. Por ese motivo, lo trasladaron de forma urgente al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde permaneció internado hasta este lunes, cuando recibió el alta médica.

Según dio a conocer La Capital de Mar del Plata, la causa está siendo investigada a cargo del fiscal Santiago Eyherabide para averiguar cuáles fueron las razones por las que se hundió la embarcación deportiva.

En tanto, el operativo de búsqueda se mantiene por medios terrestres y aéreos para hallar a Iván Rohen y Martín Parodi, los dos hombres que se encuentran desaparecidos desde el sábado por la noche.

Entre los equipos abocados al procedimiento, se encuentra el GC-27 Prefecto Fique, con el que la Prefectura Naval comenzó tareas de barrido con sonar en la zona donde se produjo el hundimiento.

Además, se está utilizando un sistema de búsqueda de piernas paralelas con una distancia de separación de una milla náutica para intentar encontrar elementos que pertenezcan a la lancha y sus dos navegantes, según detallaron las fuentes.

Por el momento, las autoridades han podido hallar una mochila de color naranja, una zapatilla tipo botín y un chaleco tipo mercante durante los rastrillajes de este lunes, tal como precisaron las fuentes consultadas a este medio.

En el operativo también intervienen la Armada Argentina, el guardacostas GC-72 Buenos Aires que desarrolla tareas de rastreo en la zona del naufragio; y el avión PA-25 que sobrevoló la zona.

Por su parte, Banza recordó cómo vivió la tragedia en diálogo con La Capital de Mar del Plata. “Sentí que me moría y volví a nacer. Sentí una sensación muy fea, pensaba que me moría a cada rato”. Y remarcó: “Vi cómo se hundía una persona al lado mío. No quisiera que nadie pase por eso, no se lo deseo a nadie”.

“Recién me di cuenta de que ya había pasado cuando el helicóptero tocó tierra. Pero durante las cuatro o cinco horas que estuve en el agua, pensaba cada dos minutos que me moría. Si no era de hipotermia, era porque se me hundía el barco o porque no me iban a salvar”, narró quien naufragó hasta que logró ser rescatado un día después del accidente.

Y remarcó, en conversación con el medio local: “Estoy acá gracias a Dios y a mi hermano que está en el cielo. Falleció hace seis años y él fue el que me tiró la soga. Eso siento yo”.

Tal como dio a conocer el medio citado, la lancha pertenecía al padre de Martín Parodi, uno de los tripulantes desaparecidos.