Cuarto intermedio en la paritaria docente: no hubo acuerdo con el Gobierno

Las áreas de Trabajo y de Educación, dependientes del Ministerio de Capital Humano, no llegaron a un acuerdo salarial tras una reunión este martes con los cinco gremios docentes a nivel nacional y los ministros de Educación provinciales y la negociación paritaria pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo martes a las 11 de la mañana.

Luego del paro docente de este lunes, que tuvo una adhesión dispar a nivel nacional, los gremios, tanto CTERA como aquellos nucleados en la CGT, se reunieron con las autoridades gubernamentales y no llegaron a un acuerdo por el piso del salario de los docentes en todo el país. El Secretario General del Consejo Federal de Educación, José Thomas, propuso una oferta de $310.000. En el encuentro estuvieron también Omar Yasín (Trabajo) y Carlos Torrendell (Educación).

Las organizaciones sindicales, en tanto, continuarán sus medidas de fuerza en reclamo de un aumento de salarios y del pago del Fondo Compensador y el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). Desde la Secretaría de Educación habrían confirmado los recursos financieros destinados al Fondo Compensador y a los programas de Evaluación e Información Nacional.

Luego de participar de la reunión con autoridades nacionales y provinciales, Sergio Romero, Secretario General de la Unión Docentes Argentinos (UDA), remarcó la distancia que existe con la iniciativa del Gobierno: «Ofrecimos una propuesta concreta de un salario mínimo de $450.000, que está más de la mano de la realidad y con el impacto negativo de los salarios».

«Lo que ofrece el Gobierno no tiene nada que ver con la realidad de los salarios y el impacto que ha tenido la inflación. Asimismo, el docente ha perdido en su salario calidad porque ya no se hace el aporte para el Fondo Nacional de Incentivo Docente», reiteró.

A su vez, aseguró que «no vamos a hacer medidas de fuerza hasta el próximo martes» cuando tenga lugar el cuarto intermedio, pero indicó que «mientras nos sigan dilatando y no nos den una respuesta, evidentemente vamos a volver al plan de lucha». «Vamos a negociar de buena fe», prometió.

Los gremios docentes nucleados en la Central General de los Trabajadores (CGT) realizaron un paro nacional docente este lunes. Sergio Romero, titular de la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y secretario de políticas educativas de la CGT, explicó que decidieron tomar esta medida ya que «no les han hecho propuestas» desde el Gobierno y no han alcanzado un acuerdo salarial.

«El Gobierno nacional se negó a responsabilizarse dentro del marco de la ley del financiamiento del sistema educativo argentino. Tuvimos una reunión sin ninguna respuesta», remarcó el gremialista.

La medida de fuerza tuvo una adhesión dispar en el inicio de clases en las provincias de Chaco, Chubut, Misiones, Santiago del Estero, San Juan, Neuquén. En estas últimas dos fue donde más se sintió el paro, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires sólo tuvo adhesión en el nivel secundario.

El paro se dio luego de la protesta que llevó a cabo el lunes pasado el sindicato mayoritario del sector, la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), que pertenece al CTA de los Trabajadores, en el inicio de clases de otro grupo de provincias.