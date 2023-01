Cuatro árbitras argentinas estarán en el Mundial femenino Australia-Nueva Zelanda 2023

Laura Fortunato, Mariana De Almeida, Daiana Milone y Salomé Di Iorio integrarán el plantel arbitral del certamen que se disputará desde el 20 de julio al 20 de agosto.

Las argentinas Laura Fortunato, Mariana De Almeida, Daiana Milone y Salomé Di Iorio fueron designadas este lunes por la FIFA para integrar el plantel arbitral del próximo Mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023, certamen que se disputará desde el 20 de julio al 20 de agosto.

Fortunato irá como árbitra principal; De Almeida y Milone serán asistentes; y Di Iorio estará en el equipo VAR, que por primera vez en la historia tendrá presencia femenina, precisó la Comisión de Árbitros de la institución internacional.

Las cuatro representantes forman parte de un plantel conformado por 33 árbitras, 55 árbitras asistentes y 19 miembros del equipo VAR que se encargarán de dirigir los partidos.

En la lista también están las seis árbitras que participaron de Qatar 2022: la francesa Stephanie Frappart, la ruandesa Salima Mukansanga y la japonesa Yoshimi Yamashita como árbitras principales más la brasileña Neuza Back, la mexicana Karen Díaz Medina y la estadounidense Kathryn Nesbitt, de asistentes.

La selección es parte del proyecto rumbo a Australia y Nueva Zelanda que arrancó en 2020 con la participación de 170 candidatas. A lo largo de enero y febrero, las elegidas deberán pasar por seminarios de perfeccionamiento en Doha y Montevideo, donde visualizarán videos de jugadas reales y llevarán a cabo sesiones prácticas.

Quiénes son las árbitras argentinas que estarán en el Mundial femenino

Fortunato tiene 37 años y tendrá su segunda experiencia mundialista luego de su participación en Francia 2019. Además, dirigió en la Copa América Femenina 2014, Copa América Femenina 2018 y en el Campeonato Sudamericano Femenino Sub 17 2013 y 2016.

De Almeida participó de dos Mundiales femeninos: en Canadá 2015 y en Francia 2019. También intervino en otros torneos internacionales como el Mundial Sub 20 de Japón 2012, el Sub 17 de Uruguay 2018 y los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. En 2020 se convirtió en la primera mujer en ser asitente en una partido de la Copa Libertadores masculina. Y también representó al país en el Mundial de Clubes de Qatar.

Milone, de 29 años, actuó en el Mundial Sub 17 femenino de Jordania 2016 y registra más de 30 partidos en la primera división del fútbol argentino masculino.

Di Iorio tuvo su primera presencia internacional fue en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y también participó del Mundial femenino Canadá 2015.