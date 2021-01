Cuatro encuentros marcarán la continuidad de la Copa Argentina

Compartir

El comienzo del nuevo 2021 vendrá con mucha actividad correspondiente al torneo integrador. Temperley y Deportivo Riestra se medirán el miércoles 6 (a las 19.10, en el estadio Ciudad de Caseros), mientras que Estudiantes de Río Cuarto se cruzará con Chaco For Ever el jueves 7 (desde las 18, en el Nuevo Monumental de Rafaela); la semana siguiente tendrá el enfrentamiento entre Rosario Central y Boca Unidos (el 12, a las 18.10, en San Nicolás) y el encuentro que jugarán Colón de Santa Fe y Cipolletti (el 14, a las 21.10, en Paraná).

La victoria de Godoy Cruz sobre Justo José de Urquiza selló el cierre de la actividad de la Copa Argentina en 2020. De todas maneras, la continuidad de la novena edición se dará mediante un inicio intenso del año próximo. Cuatro partidos confirmados entre el miércoles 6 y el jueves 14 de enero incluirán la presencia de un campeón, un semifinalista y un invicto en Fase Final.

Temperley sueña con emular aquella campaña inolvidable de 2018, cuando los penales le privaron de sortear la resistencia de Rosario Central y alcanzar su debut en la Final de la competencia. Su rival en la jornada del miércoles 6 será otro representante de la Primera Nacional como Deportivo Riestra, que se destacó en la edición 2011-2012 al convertirse en el único club de la D en acceder al cuadro principal desde las instancias preliminares (posteriormente, se clasificaron por mérito deportivo). El encuentro comenzará a las 19.10, en el estadio Ciudad de Caseros.

De la mano de la experiencia de Néstor Ortigoza, Estudiantes de Río Cuarto buscará estrenar su nombre en los 16avos de Final de la Copa Argentina. Idéntico es el objetivo de su contrincante del jueves 7, Chaco For Ever, que todavía no logró victorias en el cuadro principal. La sede del partido será el estadio Nuevo Monumental de Rafaela y comenzará a las 18. El martes 12, desde las 18.10, será el turno de uno de los equipos con mayor cantidad de presencias en el encuentro decisivo de la competencia: Rosario Central, que se consagró recién en su cuarta y última definición. El Canalla jugará ante Boca Unidos, único equipo que mantiene un invicto superior a los diez partidos por el certamen integrador, en el estadio Único de San Nicolás.

Colón de Santa Fe disfrutó de su actuación más significativa en la Copa Argentina durante su última campaña. La llegada a Cuartos de Final le permitió torcer una historia esquiva con relación al certamen. En esta oportunidad, el Sabalero, dirigido por un campeón de la competencia como Eduardo Domínguez (capitán del Huracán de la temporada 2013-2014), se medirá con Cipolletti de Río Negro, que superó a Ferro Carril Oeste de La Pampa en la Fase Preliminar Regional. Jugarán el jueves 14, desde las 21.10, en el estadio Presbítero Bartolomé Grella de Patronato de Paraná.

