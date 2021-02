Cuatro familias del barrio El Porvenir piden asistencia urgente del Estado

Compartir

Cuatro familias que viven en casilla de construcción precaria, piden ayuda al Estado provincial, ya que debido a la gran lluvia registrada ayer perdieron sus pocas pertenencias y están desesperados. Las mismas están ubicadas a metros del tanque de cloacas del barrio El Porvenir.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, una de las vecinas contó que “somos cuatro familias, que tenemos niños pequeños. Estamos desesperados realmente, se mojaron todas nuestras cosas, los chicos están durmiendo encima de los colchones mojados, es muy triste. Nos fuimos a dar aviso de nuestra situación a la Policía, pero nadie nos hizo caso”.

“También hay una persona con problemas de salud”, añadió la mujer.

Seguidamente pidió al Gobierno provincial ayuda para “mejorar la situación habitacional” ya que “desde hace tiempo esperamos por los módulos, pero hasta el momento no tenemos novedades”.

Por otro lado, quienes deseen colaborar con las familias y los menores que tienen entre 1 y 3 años lo pueden hacer acercando alimentos no perecederos, ropa, colchones, etc. Pueden acercarse hasta la zona o bien comunicarse al 3704971326.

