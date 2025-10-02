Cuatro hombres fueron aprehendidos en distintos procedimientos policiales

En el marco de los controles y patrullajes habituales que se realizan en todo el territorio provincial, efectivos de la Policía de Formosa aprehendieron a cuatro hombres vinculados a distintas causas judiciales y contravencionales.

El primer procedimiento se concretó el miércoles a las 00:40 horas en el barrio Loma de Las Lomitas, donde fue identificado un joven de 20 años que registraba pedido de captura en una causa judicial.

Ese mismo día, cerca de las 13:50 horas, integrantes de la brigada de la Unidad Regional Cinco y de la Comisaría local detuvieron a un sujeto de 26 años, imputado en una causa por “amenaza con el uso de arma blanca en contexto de violencia de género”.

En tanto, el martes alrededor de las 02:30 horas, efectivos de la Comisaría Comandante Fontana que recorrían las calles del barrio Santa Catalina identificaron a un hombre de 44 años oriundo de Buenos Aires, quien tenía un pedido de captura vigente en esa provincia.

Finalmente, el jueves a las 04:00 horas, en la Terminal de Ómnibus de Formosa (ETOF), personal policial aprehendió a un individuo de 35 años con pedido de comparendo en una causa contravencional a cargo del Juzgado de Paz de Menor Cuantía N° 1.

En todos los casos, los hombres fueron trasladados hasta la dependencia policial, notificados de su situación procesal y quedaron a disposición de la Justicia provincial