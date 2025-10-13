Cuatro policías fueron detenidos tras denuncia en General Güemes

Un hombre denunció un mal accionar policial durante un procedimiento por narcomenudeo en la localidad de General Güemes, que derivó en la detención de cuatro efectivos, en el marco de una causa judicial con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, de la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Clorinda.

Tras la denuncia contra los policías de la Delegación de Drogas Peligrosas, se puso a conocimiento del caso a la jueza Mariela Isabel Portales, quien direccionó el procedimiento.

El interno que radicó la denuncia fue trasladado hasta la segunda ciudad donde fue examinado por el forense judicial y luego de la evaluación médica la jueza dispuso el inició de una causa judicial, la imputación de los policías involucrados y que el hombre continúe con prisión domiciliaria.

Ante el caso, se detuvo a los cuatros efectivos, siendo todos trasladados a esta ciudad para su alojamiento a disposición de la Justicia provincial.

Por su parte, el Comando Superior de la Institución dispuso que se realicen las actuaciones administrativas y de inmediato fueron separados de la función activa en la Institución hasta tanto se resuelva la situación judicial.