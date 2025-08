Cuello: El santafesino que se inició en el taekwondo y que va por la gloria mundial

El boxeador Mirco Cuello, oriundo de Arroyo Seco, transita sus últimos entrenamientos en Libia de cara a la pelea del viernes por el título ante Sergio Ríos.

«Mi sueño es ser campeón del mundo». Las palabras salieron de la boca de Mirco Cuello hace un tiempo cuando nacía un deseo, pero hoy tomaron fuerza porque se encuentra a un solo paso de ir en busca de la realidad. El boxeador de Arroyo Seco transita sus últimas horas en la lejana Libia enfocado en la pelea del viernes, donde buscará tocar el cielo con las manos, quedarse con el cinturón interino de peso pluma de la Asociación Mundial de Boxeo en disputa y regresar al país como campeón. Y así tener por estos lares una vez más a un consagrado argentino como en viejas épocas y, en este caso, con los puños de un santafesino.

La pelea ante ante el mexicano invicto Sergio Ríos (19-0-0, 7KOs) se llevará a cabo en el Estadio Martyrs of Benina, en Bengasi (Libia), con capacidad para diez mil personas, alrededor de las 17 (la transmisión de TyC Sports comenzará a las 15.30). Ambos llegan a este duelo decisivo invictos ya que el arroyense también ostenta quince peleas sin ser derrotado y con 12 por la vía rápida.

Mirco se concentró a pleno para la pelea de su vida y entrena a destajo en Libia junto a su padre Darío, también formador y entrenador. El púgil nació en Villa Constitución hace 24 años, pero se considera arroyense. Su pasión es el boxeo, además de disfrutar a pleno de sus dos hijos, Nael y Sherel, pilares de su vida.

En su familia siempre respiró el boxeo por su padre, que también entrenó a sus dos hijas: Eliana (boxeó a nivel profesional) y Milena. Mirco, hincha de Central, correteó entre los guantes y las cuerdas del ring del gimnasio de su papá, aunque al principio se dedicó al taekwondo y «no le fue para nada mal», contó su progenitor. Hasta que un momento se dedicó de lleno al boxeo cuando alcanzó los 14 años y sobresalió en el recorrido del largo y exigente camino de los puños. También incursionó en el fútbol y, según los que lo conocen, se destacaba, pero el destino le tenía marcado su camino arriba de un ring.

«Mirco está concentrado a pleno, entrenando y buscando el peso justo. Ni siquiera tiene el celular porque sólo quiere pensar en la pelea», le dijo Darío a Ovación en pleno entrenamiento en Bengasi, donde Mirco ultima todos los detalles con el fin no sólo de conservar el invicto si no lo más importante que es quedarse con toda la gloria en juego.

Cuello, que ganó la medalla de bronce en la categoría de peso gallo en los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2018 y en 2021 estuvo en los Juegos Olímpicos de Tokio, debutó como profesional en noviembre de 2020 ante el japonés Akihiro Nakamura. Y hasta el momento recorrió un camino de éxitos ya que salió victorioso en todos sus combates.

Cómo llegan Cuello

y Ríos a la pelea

Cuello llega al combate ante Ríos de la mejor manera: el santafesino viene de derrotar al mexicano Cristian Olivo por nocaut técnico en febrero de 2025 y quedó como primer retador para el título mundial de peso pluma.

A lo largo de su carrera, Cuello combatió en quince oportunidades, de las cuales ganó todas y se impuso en doce ocasiones por nocaut. Además, obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2018, y participó de los Juegos de Tokyo 2020.

Mirco en la actualidad aparece en escena como una joven promesa del boxeo argentino, más aún después de la enorme victoria conseguida Las Vegas donde remontó una pelea que parecía perdida y la ganó por nocaut técnico.

En la velada que se celebrará el viernes habrá otro argentino que se subirá al ring, en este caso el catamarqueño Josué «La Máquina» Agüero, quien enfrentará al mexicano Diego Alemán por el título Gold Superpluma de la OMB.