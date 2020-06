Cuentas de inversión de la provincia durante 2019: “No sabemos cómo se reasignaron las partidas”, dijo Osvaldo Zárate

Compartir

Durante la tarde de ayer, se reunió en la Honorable Legislatura Provincial la Comisión de Asuntos Económicos y de Obras Públicas donde se presentaron las cuentas de inversión de la provincia del periodo 2019. Diputados de la oposición reclamaron que debido a los “superpoderes” delegados hacia el Poder Ejecutivo “no sabemos cómo se reasignaron las partidas presupuestarias”.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el diputado provincial de Juntos por el Cambio, Osvaldo Zárate comentó que en Comisión trataron la cuenta inversión que “es el presupuesto ejecutado, lo que se pagó en el 2019 a través de todos los Ministerios y también de entes descentralizados de la administración provincial”. “El Presupuesto originario fue de 62.0000 millones de pesos y el gasto de 72.000 millones de pesos; entraron recursos por casi 10 millones más y no sabemos cómo fue su reasignación durante el 2019”, aseveró.

Reconoció el mismo que “es importante saber en qué se gasta porque ahí están los superpoderes, los blindajes que tiene la Provincia como la Ley de Emergencia, donde se reasigna el presupuesto de acuerdo al criterio del Ejecutivo. Hay cosas que podemos estar de acuerdo y otras que no, pero donde no coincidimos para nada es en la delegación de facultades que tiene nuestro cuerpo legislativo”.

“Se gastaron millones de pesos más sin el control legislativo y sin que sepamos en qué”, lanzó.

El legislador expuso que solo se especifica lo que se gasta por ministerio o por las entidades descentralizadas que tiene el Gobierno como ser Canal 11, el IAS, IASEP, la Caja de Previsión Social, IPS, etc. y “son sumas millonarias, uno escucha los montos que parecen pocos al momento de leerlos, pero nosotros no tenemos idea de la cantidad de billetes, y eso tiene que tener un control legislativo. El Gobierno debe salir y decir en qué y qué gasta”.

Zárate reconoció que “con los superpoderes el Gobernador Insfrán puede reasignar partidas presupuestarias, despedir empleados públicos, reducir la planta, con la ley de emergencia puede fijar los salarios de los estatales, ponerle tope al sueldo de los jubilados, rescindir contratos, no pagar juicios al Estado, etc. Tiene una amplia variedad de facultades y un blindaje”.

“Es muy compleja la trama que tiene Insfrán para gobernar, lo digo en el sentido de que nadie le puede entrar al Estado para reclamarle las acreencias; convengamos que el pueblo que somos todos nosotros es el jefe, los mandatarios son empleados, pero acá ponen al Estado por encima del pueblo, entonces suceden estas cosas raras donde el Estado puede hacer todo y el particular nada”, continuó diciendo.

Estabilidad laboral

Por otro lado, el mismo explicó que durante el encuentro pidieron -además- que se trate un proyecto de ley en relación a la estabilidad laboral de los empleados públicos provinciales y municipales que hoy están “supeditados” al criterio de muchos intendentes. “Escuché a muchos intendentes decir que no podrán pagar el aguinaldo, también al ministro Ibáñez que dijo que no va a haber ninguna ayuda específica para los municipios. La situación es bastante compleja para la administración municipal”, señaló.

“De que nos sirve tener superávit si hay empleados municipales que no tiene para comer”, lamentó finalmente.