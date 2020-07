Culminó el operativo especial de pago del IFE y cobran desde hoy los empleados estatales

Compartir

Linkedin Print

Ayer culminó con éxito el operativo especial de pago del IFE 2 que se llevó a cabo en 31 localidades del interior provincial que no cuentan con sucursales bancarias. El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Oscar Ibáñez, destacó el trabajo comprometido que llevaron a cabo los empleados del Banco Formosa, los efectivos de la Policía de la provincia, de Refsa Telecomunicaciones y los empleados de los municipios involucrados.

La decisión de llevar los cajeros móviles al interior fue del Gobierno Provincial, planteada a las autoridades de Anses a nivel nacional, para que miles de formoseños no tengan que trasladarse de su lugar de origen para percibir la ayuda social de emergencia.

Durante la conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, el titular de la cartera económica provincial precisó que 30 empleados del Banco Formosa fueron afectados al operativo que se diagramó en tres corredores: Este, Oeste y Sur.

Detalló que de los 21.871 beneficiarios no bancarizados según el padrón de ANSES, cobraron el beneficio 20.840 personas en el operativo especial.

Por otra parte, el ministro Jorge Ibáñez informó que hasta ayer tenían tiempo las empresas que deseaban inscribirse en el Programa de Asistencia al Trabajo y a la Producción (ATP). Tal el caso de los empleadores que requieren la asistencia estatal para el pago de los salarios de junio.

Medida del BCRA

Asimismo, el funcionario provincial comunicó que el Banco Central de la República Argentina prolongó hasta el 30 de setiembre la suspensión del cobro de todos los cargos para operar en cajeros automáticos.

Todos los usuarios pueden realizar operaciones en cualquiera de las redes de cajeros automáticos, sin ningún costo (depósitos, extracciones, consultas, etc) sea el usuario cliente o no de la entidad.

También, todas las entidades deben permitir montos de extracción por cajeros automáticos como mínimo de 15 mil pesos acumulado diario.

IFE 2

Continuó ayer con normalidad el pago del Ingreso Familiar de Emergencia en las sucursales del Banco Formosa, en el horario de 7 a 15, a los beneficiarios con DNI terminados en 6 de la inicial del apellido de la M a la Z.

El lunes, cobrarán los DNI terminados en 7 de la letra A la L y el martes será de la letra M a la Z.

Cobraron la ayuda social de emergencia en esta capital 1.637 personas; el lunes lo harán 1.940 personas y el martes 1.701 personas.

En tanto, en las sucursales del interior cobraron este viernes 1.553 personas; el lunes lo harán 1.762 personas y el martes 1.513 personas.

Cooperativas

En la sucursal Clorinda del Banco Nación se concretó este viernes la entrega de las tarjetas magnéticas a los cooperativistas, que son beneficiarios de una ayuda individual.

Para consultas o mayor información sobre este programa, los interesados pueden comunicarse con la Subsecretaría de Economía Social, teléfono 0370 4430293; al correo subeconomiasocial@formosa.gob.ar, Belgrano 505 planta baja.

Estatales

pasivos y activos

Finalizó ayer el pago de haberes y medio aguinaldo a los jubilados y pensionados de la Caja de Previsión Social, iniciándose hoy el cronograma para los empleados activos de la administración pública provincial. Este sábado, se acreditará sueldo y aguinaldo a los DNI terminados en 0, 1 y 2; mañana los DNI 3, 4 y 5; el lunes, 6 y 7 y el martes, 8 y 9.