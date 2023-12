«Cum impenum» (Por Dr. Carlos Roble)

El 13 de noviembre del 2023 los jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América dieron a conocer un Código de Conducta que se deriva sustancialmente del Código de Conducta para Jueces de los Estados Unidos, pero adaptado al entorno institucional único de la Corte Suprema.

En unos de sus apartados este código de ética dice “El juez no debe participar en un comportamiento que sea acosador, abusivo, prejuicioso o parcial. El juez no debe tomar represalias contra quienes denuncian una mala conducta”.

En la Justicia penal Argentina es casi habitual que los jueces o fiscales tomen sus cargos con una arrogancia solamente asimilable a un “ Pretor romano cum impenum “ haciendo de la Republica una deshabitada idea y no una forma de proceder y de administrar Justicia.

El primer problema al que se enfrenta una justicia de base republicana es el de la legitimidad del juez. Se debe destacar que este es el único funcionario de un sistema republicano al que se le exige que “no represente y que no “gestione” ningún interés. El problema es que muchos de los magistrados gestionan el interés de sus propios egos y con ello un despotismo que nos aterra y que a todas luces es más peligroso que si mostrasen intereses políticos o partidarios. Liberarse de sus propias ideas para aceptar otras nuevas no es para cualquiera.

En la mayoría de los casos “comunes” que llegan a conocimiento de los Jueces Penales, por ejemplo, y en mayor medida en primera instancia, prima la voluntad o el ego del juez o fiscal por sobre la ley y la república. Basta solo ver las estadísticas del Poder Judicial para corroborar estas afirmaciones y así darnos cuentas cuanto le sale al erario publico los caprichos, los berrinches o las ideas ególatras de sus magistrados e irregulares fiscales designados por el Superior Tribunal de Justicia cumpliendo funciones no autorizadas por la Constitución.

Ningún programa de oralidad funcionara de esta manera porque muchos de los operadores del sistema no están “por la oralidad” sino simplemente porque le asignaron esa tarea y entonces de vez cuando y de acuerdo con la cara del parroquiano aprovechan para medírselas, sobre todo con los más indefensos.

El profesor Alberto Binder dice “La relación del juez con la verdad es un problema de legitimación política. Si asumimos – lo que es una larga discusión filosófica, pero que se puede soslayar para estos

propósitos – que la verdad no depende de los intereses y que, por lo tanto, estos no son lo que hacen verdadero o falso a algo, se ha hallado una base sobre la cual construir la legitimidad de la administración de justicia.

La reforma democrática al Código de Procedimiento Penal de la Provincia es impostergable y para esto aquellos que mas saben del tema deberían ser convocados a esta tarea tan vital para la Democracia y la Republica. (en esta lista no esta el opinante, ya que solo se deletrear algunas cuestiones).

Carlos Alberto Roble

Abogado