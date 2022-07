Cumbre caliente: los gobernadores le llevaron sus reclamos a Alberto Fernández

Compartir

Mientras negocia los próximos cambios en el Gabinete con Cristina Kirchner y Sergio Massa, y espera el regreso -postergado por el clima- de Silvina Batakis para seguir definiendo medidas económicas que ayuden a frenar la crisis cambiaria, Alberto Fernández aprovechó la amplia concurrencia de gobernadores en Buenos Aires por el encuentro del Consejo Federal de Inversiones (CFI) para convocarlos a una reunión eminentemente política en la Casa Rosada. El cónclave, improvisado, duró dos horas, hasta que los mandatarios dejaron la Casa de Gobierno sin hacer comentarios.

El motivo oficial de la convocatoria fue la discusión de “temas de las provincias”, según confirmó, de manera amplia, la portavoz Gabriela Cerruti. Pero el trasfondo de la charla fue el fuerte cimbronazo que se viene en el Gabinete, en medio de las especulaciones por las novedades que traerá Batakis de Estados Unidos, donde estuvo con autoridades de la secretaría del Tesoro de Biden, del FMI, y del Banco Mundial.

Hasta último momento no estaba confirmado quiénes asistirían, ni el horario en que comenzaría la reunión, cuyos detalles trascendieron pasadas las 13. El encuentro del CFI había empezado a las 12, y cerca de las 15 todavía no había señales de los gobernadores en la sede del Gobierno. Pasada esa hora, más cerca de la merienda, empezaron a llegar a la Casa Rosada.

Como se esperaba, se hicieron presentes 12 mandatarios, según confirmaron en la Casa Rosada. Todos habían ido, antes, al centro de convenciones de Retiro donde se reunió el CFI. Estuvieron con el Presidente, en el salón Eva Perón, los gobernadores de Chaco, Jorge Capitanich; de San Juan, Sergio Uñac; de Chubut, Mariano Arcioni; de Entre Ríos, Gustavo Bordet (Entre Ríos); de Santa Fe, Omar Perotti; de Santa Cruz, Alicia Kirchner; de Formosa, Gildo Insfrán; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; de La Pampa, Sergio Ziliotto; y de Catamarca, Raúl Jalil. Los únicos que faltaron fueron el de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y el de San Luis, Alberto Rodríguez Saá.

Casi todos se retiraron, en silencio, pasadas las 17. Sólo se quedó Jorge Capitanich con Alberto Fernández, durante aproximadamente una hora. El encuentro a solas resultó sugestivo, porque desde ayer circulan versiones sobre un desembarco del chaqueño en el Gabinete, impulsado por Cristina Kirchner, mientras tanto el Presidente como la vice negocian el nivel de poder que tendrá Massa.

Finalizado el encuentro, en la Presidencia aseguraban que había sido en buenos términos, pero algunas versiones indicaban que hubo momentos de tensión. Desde las provincias se limitaron a informar, de manera oficial, que los gobernadores le plantearon una fuerte inquietud por los efectos de la corrida cambiaria en sus economías locales. Y es que, a partir de la fuerte suba del dólar, muchos productores y comerciantes del interior empezaron a acopiar mercadería, lo cual provocaba desabastecimiento y cierres temporales de negocios.

Aunque durante los primeros dos años de gobierno del Frente de Todos los gobernadores se reunieron en torno a la figura de Alberto Fernández, tras la derrota electoral del año pasado y de la profundización de la crisis económica, desde hace algunas semanas tomaron distancia sin reparos del Presidente.

Reunidos en una “liga” de mandatarios provinciales, ya publicaron dos cartas donde dejaron de manifiesto las inquietudes que ya le habían planteado en privado al Jefe de Estado y al -ahora- ex ministro de Economía, Martín Guzmán, con respecto a la inflación, las condiciones para las inversiones, y las políticas cambiarias, entre algunos temas puntuales, como la falta de gasoil.

