Finalmente, luego de idas y vueltas el presidente Alberto Fernández decidió concurrir a la Cumbre de las Américas Cerca del mediodía envió una carta aceptando la invitación y este gesto podría explicar el posterior llamado del presidente de los Estados Unidos. El dialogo telefónico de 25 minutos se llevó a cabo a partir de las 17.45 horas, apenas finalizado el partido de Argentina contra Italia.

En medios internacionales manifiestan la sorpresa de que a escasos días de comenzar la Cumbre aún no se conozca con certeza el listado de asistentes. “No voy a entrar en detalles, pero lo que sí le voy a decir es que hemos tenido conversaciones muy respetuosas con México en que pidió que Cuba asistiera y, siendo un aliado tan cercano, hemos escuchado atentamente su posición”, señalado Juan González, el director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental en una rueda de prensa que dio junto al subsecretario del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols.

González explicó “no está cerrada la lista final de invitados” y agrego” una vez que la Casa Blanca tome una decisión sobre la lista de final de invitados”. La posible ausencia de Alberto Fernández en la Cumbre de las Américas, máxime siendo presidente de la CELAC era visto, para la administración Biden como un problema.

El ex senador demócrata Christopher Dodd, en su rol de consejero de la Cumbre mantuvo un encuentro el jueves pasado con el presidente Fernández. Aunque el dialogo fue cordial, según comentan en la Rosada, el primer mandatario le manifestó a Dodd su malestar por la falta de una política de Estados Unidos para la región. Se quejó respecto al bloqueo sobre Cuba y Venezuela. Si bien el funcionario norteamericano no hizo promesa alguna, si manifestó la intención de trasladar las inquietudes de Argentina al presidente Biden.

Se considera que el dialogo intenso que Fernández mantuvo con el Jefe de Estado de México, Andrés Manuel López Obrador, terminaron de decidir que Argentina debería estar presente en la Cumbre. También, en privado y en público, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro le hizo saber su apoyo a que participe. Cabe recordar que la resistencia del jefe de Estado a concurrir era por su rechazo a que no fueran invitados Venezuela, Cuba y Nicaragua.

Restan muy pocos días para la definición por parte del país organizador pues las reuniones por la Cumbre comienzan este lunes 6 y los mandatarios se encontrarán a partir del 9 de junio.

