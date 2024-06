Carbajal: «Evitamos que sigan licuando los haberes previsionales»

El diputado nacional Fernando Carbajal (UCR-Formosa) destacó la importancia de la media sanción de la ley de movilidad jubilatoria en la Cámara Baja del Congreso, al señalar que, por un lado “evitamos la licuación del haber previsional que es lo que se vino haciendo en este tiempo”, y además, se garantiza la cobertura de la canasta básica de un adulto mayor.

Esta semana, con 160 votos a favor y 72 en contra y 8 abstenciones, la oposición logró dar media sanción a la nueva movilidad jubilatoria tras más de doce horas de sesión en la Cámara de Diputados de la Nación.

Una de las principales modificaciones de la ley es la actualización mensual de los haberes con base en el último dato disponible de la inflación. A su vez, la jubilación mínima garantizará la cobertura de la canasta básica de un adulto mayor.

La actualización será en base a la inflación y se incluirá una recomposición extra del 8,1%. Desde el Gobierno advirtieron sobre el costo fiscal y el Presidente Javier Milei adelantó que terminará vetando la ley si se aprueba en el Senado.

Al respecto, el diputado nacional Carbajal sostuvo que lo ocurrido en Diputados esta semana “es el cumplimiento de lo que dice la Constitución, que expresamente establece que el Congreso tiene que dictar una ley de movilidad jubilatoria”.

En este sentido, advirtió que “hay que entender que lo que el gobierno había hecho hasta ahora era derogar el régimen de movilidad que existía pero no había establecido ningún régimen nuevo”.

“Frente a esto –explicó-, el Congreso tuvo la iniciativa de avanzar con una serie de proyectos de ley, y en este marco el radicalismo preside la Comisión de Previsión por lo que impulsamos esta discusión y se llegó a varios dictámenes sobre el tema. Es así que llegamos a esta sesión que también la pidió el bloque del radicalismo en la convicción de que había que tener una ley de movilidad jubilatoria”, indicó,

Recordó que primero se trato el dictamen de la mayoría, de Unión por la Patria, que fue rechazado por el voto mayoritario. Luego se trató el dictamen del radicalismo y allí Unión por la Patria y el resto de los bloques votaron este dictamen

Carbajal significó que “básicamente lo que hace esta ley es mantener el valor de los haberes previsionales. Nos hubiera gustado ir mas allá, pero como también teníamos que actuar con responsabilidad, y somos conscientes del momento que vive el país, lo que hicimos fue dar una formula de actualización, que mantiene la situación de los jubilados por por lo menos en la misma situación que estaba cuando asumió el presidente Milei, es decir, evitamos la licuación del haber previsional que es lo que se vino haciendo en este tiempo”.

Siguió explicando que con esta ley “se devuelve un 8 % que había quedado desfasado del mes de enero y se asegura de acá en adelante que esto se vaya actualizando a través del índice de inflación, que es lo que asegura que el haber previsional no es que va a ser ninguna maravilla, pero por lo menos va a cubrir la canasta básica que tienen nuestros jubilados”.

Para el legislador nacional del radicalismo, se trata de “una decisión muy saludable, muy mesurada, muy lejos de las alucinadas afirmaciones del presidente Javier Milei de que esto afecta el déficit fiscal y todas estas tonterías que son parte de un discurso vacio”.

“Lo cierto es que nosotros somos conscientes de que es necesario tener objetivos macroeconómicos claros, La situación es grave, pero esto no puede hacerse exclusivamente a cuenta la situación de los jubilados de nuestro país”, concluyó.