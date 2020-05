Cumplió 50 años la argentina que revolucionó el tenis

Compartir

Es la mujer más influyente en el deporte nacional, marcando un antes y un después. Ex número 3 del mundo e integrante del Salón de la Fama del tenis, conquistó 27 títulos. Entre ellos obtuvo un US Open y dos Masters. Además fue medallista olímpica. Una carrera con un techo altísimo y con un temprano retiro a sus 26 años. “Siento que soy una privilegiada. En la vida hice todas las cosas que quise hacer y las sigo haciendo. Tener esa posibilidad es mucho. Lo importante es sentirse bien, trato de hacer una vida sana y de vivir tranquila”, expresó Gaby.

Gabriela Sabatini cumplió 50 años y sin dudas que genera nostalgia por la revolución que significó para el tenis a nivel mundial. Ganadora de innumerables torneos y con la particularidad que su retiro fue a temprana edad. Una de las mejores deportistas argentinas de la historia.

La exjugadora diestra y con un notable revés a una mano marcó una huella en el tenis femenino y fue una inspiración para muchas mujeres en el deporte. A su temprana edad, se desembarcó en el ámbito profesional y, contra viento y marea, cosechó una buena cantidad títulos que la ubicó entre las mejores diez tenistas del mundo.

Gaby obtuvo 27 títulos con 632 victorias y 189 derrotas. Entre esos galardones, los más destacados son el US Open de 1990, los Masters de 1988 y 1994 y la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Seúl.

La extraordinaria deportista reside en Zurich pero actualmente está en Miami, atrapada por el coronavirus. “Zurich es un excelente lugar para hacer deporte, pedalear en las montañas, nadar en el lago, tomar los mejores cafés. Está en el centro de Europa y, eso me permite viajar todo el tiempo, conocer lugares. Es algo que me encanta hacer. Ya es una forma de vida”, expresó.

Por otra parte, se refirió hacia su llegada a las cinco décadas: “En realidad, es un año más. Los balances o planteos me los hago en diferentes momentos o situaciones que no necesariamente tienen que ser el día de mi cumpleaños. Soy una persona como cualquier otra y por supuesto que a veces tengo bajones. El paso del tiempo lo siento”.

A su vez, analizó su carrera profesional y lo que tuvo que vivir para llegar a lo más alto del tenis mundial: “Durante mi carrera enfrenté situaciones complicadas, viajé sola alrededor del mundo, afronté diferentes tipos de presiones, lejos de casa y extrañando a mi país y a mi gente. Viví una vida totalmente diferente a la de las personas de mi edad. Pero al final, todo ese esfuerzo valió la pena. Lo mejor de mi carrera fue haber ganado el US Open. Lo peor, tal vez no haber ganado aquella final de Wimbledon contra Steffi Graf”.

Por último, expresó: “Siento que soy una privilegiada. En la vida hice todas las cosas que quise hacer y las sigo haciendo. Tener esa posibilidad es mucho. Lo importante es sentirse bien, trato de hacer una vida sana y de vivir tranquila. En definitiva soy feliz y me encanta tanto la carrera que hice como mi vida luego del tenis”.