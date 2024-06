Cúneo Libarona aseguró que buscarán que edad de imputabilidad sea de 13 años

El titular de Justicia aseguró que se están delineando las “pautas finales” de la iniciativa para reformar el régimen penal juvenil vigente. “Estábamos inclinados por los 14 años, pero sucedieron muchos hechos de chicos de 13″, indicó

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, dio más detalles sobre el proyecto para bajar la edad de imputabilidad, actualmente fijada en 16 años: “Yo creo que va a quedar anclado en los 13 años, sobre todo teniendo en consideración que en los últimos dos meses, que estabamos trabajando en la materia e inclinados por los 14 años, sucedieron muchos hechos de chicos de 13″, precisó en diálogo con Radio LU12 de Río Gallegos.

En ese sentido, indicó que fueron esos sucesos delictivos los que lo hicieron replantear la edad que anteriormente estaba proyectada a los 14 años. “El chico no es solamente de 16, como era la ley en 1980. Estábamos entre 13 y 14 años, y los informes estadísticos que habíamos analizado, la legislación mundial y demás, nos llevaba a ese debate. Y estábamos resolviéndolo en ese sentido”, agregó en la señal santacruceña.

El funcionario también elogió la actuación de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con quien tiene “mucho diálogo” respecto al tema: “Ella se involucra personalmente y con mucha idoneidad en los temas. Estamos delineando las pautas finales”.

Cabe destacar que, si bien en Argentina los menores son punibles a partir de los 16 años, solo pueden ser condenados por delitos “de acción privada o reprimidos con pena privativa de la libertad que no exceda de dos años, con multa o con inhabilitación”.

El Régimen Penal de Minoridad indica que estos adolescentes tampoco pueden ser privados de su libertad en unidades para mayores hasta cumplir los 18 años, sino que deben ser ingresados a institutos para menores. Imponer una pena a un menor tiene, además, tres requisitos: que haya cumplido 18 años, que haya sido declarada su responsabilidad penal y civil, en caso de corresponder, y que haya recibido un tratamiento tutelar no inferior a un año.

La legislación actual permite que delitos como el de Bruno Bussanich, el playero asesinado en Rosario por un sicario de 15 años, resulten impunes. “Es nuestra obligación que, en casos como estos, se haga justicia. Ya está entrando al Congreso de la Nación la Ley de Imputabilidad, para que nunca más crímenes como estos queden impunes”, había publicado la ministra Patricia Bullrich en su cuenta de X, tras la detención del adolescente.

La reforma del régimen penal juvenil no es una discusión nueva para Cúneo Libarona, más bien se trata de uno de los planteos prioritarios desde que comenzó su gestión en diciembre. A partir de un informe de TN sobre consumo de drogas en un instituto de menores en Provincia de Buenos Aires, el funcionario advirtió que la ley actual “es de hace cinco décadas”, momento en el que “la criminalidad era otra, muy distinta a la de ahora”.

Además, aseguró que creía tener el consenso necesario en el ámbito legislativo para avanzar con la reforma. “Hay consenso en que hay que cambiarlo, pero nunca se ha hecho. Los políticos hablan y escriben, pero no hacen”, afirmó. Y fue rotundo con su visión: “La ley hay que cambiarla completamente”.

La modificación no incluye únicamente la baja de la edad de imputabilidad, sino también procedimientos para que el adolescente se reinserte en la sociedad. “No te sirve meterlo preso, te sirve un tratamiento en serio, no esta porquería (institutos de menores)”, agregó el ministro.

Recientemente Bullrich reconoció que existía un debate puertas adentro del Gobierno sobre el piso mínimo al que se buscaría llegar. “Todavía se está discutiendo la edad, si es (bajarla a) 14 años, si es a 13 como en Uruguay o a 12 como en Brasil”, indicó en Radio Mitre.