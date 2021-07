Cuti Romero figura en el radar del Barcelona para cubrir la posible salida de dos defensores

Compartir

Cristian Romero fue uno de los pilares fundamentales en el equipo de Lionel Scaloni que terminó con la sequía de 28 años sin títulos. Si bien el central no tuvo mucha participación por la lesión en una de sus rodillas, cuando tuvo que jugar al lado de Nicolás Otamendi logró darle la solidez que tanto necesitaba la Albiceleste.

Sus producciones lo llevaron a convertirse en una de las figuras del elenco que se coronó campeón de la Copa América, y en los próximos días podría dejar el Atalanta de Italia, para continuar su carrera en el Barcelona de Lionel Messi y Sergio Kun Agüero, según lo reveló la prensa catalana.

“La posibilidad de que Samuel Umtiti y Clément Lenglet salgan del Barcelona está sobre la mesa y es por eso que el club azulgrana buscará otro central. El elegido sería el argentino Cristian Romero”, destacó el periódico español Mundo Deportivo.

Por su parte, el medio italiano Sporitalia reveló que el Culé “sigue atentamente” la situación de Romero con el Atalanta. “Romero, de 23 años, fue uno de los jugadores más destacados en la Copa América ganada por Argentina y el Atalanta no dudó en pagar a la Juventus los 16 millones de euros de opción de compra del futbolista, que estaba a préstamo, aunque ahora el Barcelona está interesado en llevárselo”, publicó el matutino.

El Cuti inició su carrera en Belgrano de Córdoba y luego pasó al Genoa, que lo vendió a la Juventus, donde nunca llegó a jugar debido a que lo cedió a préstamo al Atalanta, donde rindió en gran nivel, fue citado por Lionel Scaloni para el seleccionado argentino y se ganó la consideración de clubes más importantes como el Barcelona.

Como también fue elegido el mejor defensor de la Serie A durante la temporada pasada, varios equipos de la Premier League también posaron sus ojos sobre él. Uno de ellos es el Tottenham, que está dispuesto a incluir en la operación al colombiano Davinson Sánchez, aunque también el cordobés figura en el radar del Manchester United.

En este contexto, Luca Percassi, CEO del Atalanta habló con los medios locales y se refirió al deseo de retener al argentino. “El principio que hemos seguido en los últimos años es que las transferencias deben fortalecernos, no debilitarnos. Esta es nuestra idea”, dijo el directivo.

“Cristian ha tenido una temporada extraordinaria, lo han premiado como el mejor defensa de Italia y es normal que tenga intereses. Atalanta, sin embargo, es un equipo que le ha permitido crecer y encontrar una convocatoria a la Selección. Veamos qué pasa, pero ese es siempre nuestro principio. Si hacemos ventas lo haremos con razonamiento”, concluyó. De gran presente, notoria jerarquía y un futuro prometedor, el Cuti Romero podría continuar su carrera en los grandes de Europa. Y de afianzarse, el cordobés sabe que podría garantizarse en el próximo Mundial de Qatar.

