Dabove se refirió al futuro de los hermanos Romero en San Lorenzo

Compartir

Linkedin Print

Se vienen tiempos de cambio en San Lorenzo. Tras la salida de Mariano Soso, el Ciclón apostará por Diego Dabove para empezar la nueva era. Sin embargo, el nuevo proyecto deberá resolver los constantes conflictos que atravesó el plantel en los últimos compromisos.

Así, horas antes de firmar su contrato con la entidad de Boedo, el nuevo entrenador mostró cautela con la situación de los polémicos hermanos paraguayos Ángel y Óscar Romero y dijo que analizará el futuro de los jugadores junto al presidente del club, Marcelo Tinelli, y la Secretaría Técnica.

Dabove, desvinculado de Argentinos Juniors, explicó que la decisión de cambiar de aire se debe a la intención de “seguir creciendo en el fútbol”, lo que choca con la idea de “quedarse en la zona de confort”.

“Es una decisión que venía pensando desde hace un tiempo, incluso antes del partido con Boca (por la última fecha de la Fase Campeonato de la Copa Maradona). El fútbol dirá si tengo razón o no, siempre busco nuevos desafíos”, comentó en diálogo con TyC Sports, tras firmar su rescisión con el club de La Paternal.

El ex entrenador de arqueros negó que hubiera un acuerdo previo con el Cuervo y que las negociaciones comenzaron cuando había comunicado su salida de Argentinos. “Había otras propuestas pero analizamos el plantel y deportivamente entendimos que San Lorenzo era la mejor opción”, concluyó.

Consultado por los Romero, a quienes Ignacio Piatti -recientemente desvinculado del club- responsabilizó de haber echado a “dos o tres técnicos”, Dabove dijo con prudencia: “Nos vamos a juntar con Marcelo y la Secretaría Técnica (Leandro Romagnoli, Hugo Tocalli y Alberto Acosta) para ver cómo sigue, no sólo lo de los Romero, sino todo el plantel”.

“El análisis que hicimos hasta el momento fue más global, sin entrar en casos particulares. Pienso que con trabajo, gestión y compromiso podemos hacer un buen trabajo en el club”, confió el DT de 48 años, quien además se entusiasmó con “los juveniles” disponibles en el plantel profesional azulgrana y relativizó la estadística de los últimos técnicos en el club (Juan Antonio Pizzi, Diego Monarriz y Mariano Soso), quienes no llegaron a los 15 partidos: “No hice ningún análisis sobre eso, lo que analizo es lo que viene y espero poder llevar a San Lorenzo la misma metodología de trabajo que tuvimos en Godoy Cruz y Argentinos”.

El nuevo estratega trabajará junto con Walter Ribonetto y Guillermo Formica (ayudantes de campo) Agustín Buscaglia y Juan Zeidan (preparadores físicos), Federico Dabove (analista de video) y Marina Garrido (nutricionista). Cabe señalar que el plantel de San Lorenzo regresará a los entrenamientos el jueves a las 9 en la Ciudad Deportiva.

Compartir

Linkedin Print