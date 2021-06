Daer: “Seguimos todos con la actitud presente de que el salario no puede perder con la inflación”

Compartir

El titular de la CGT y dirigente del gremio de la Sanidad, Héctor Daer, ratificó que “la actitud” que predomina en las discusiones paritarias es “que el salario no puede perder respecto de la inflación y no sólo no puede perder sino que hay que recuperar salario para ir recuperando actividad económica”.

Tras participar en Casa Rosada del acto en el que se presentó el proyecto de ley para para jerarquizar y mejorar la formación de la enfermería, el dirigente gremial sostuvo que la pauta de negociación de su gremio “será la que acompase esta idea de no perder ni un centavo con respecto al incremento de los precios”.

En ese sentido, se mostró a favor de que se establezca una pauta inflacionaria “oficial” para dar previsibilidad a las paritarias ya que, según entiende, la de 29% anual “ya se abandonó”.

“Estamos con un 21% (de inflación) a esta altura del año, el 29% se abandonó. Lo que nos gustaría es hubiera una proyección por parte de las autoridades, como va a desencadenarse la inflación hacia fin de año, porque seguimos todos con la actitud presente que el salario no puede perder respecto de la inflación y no sólo no puede perder sino que hay que recuperar salario para ir recuperando actividad económica”, afirmó.

El dirigente también se refirió a la situación del sistema de salud y dijo estar a favor “de una mayor integración” entre los actores públicos, privados y obras sociales, para facilitar “el acceso” de la población a los servicios.

“Respecto a lo que dicen a los empresarios, lo que ponen en términos arancelarios. Y tendrían que enfocarse en ese tema y no la estatización que nadie propuso.

