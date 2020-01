Dakar 2020: el piloto salteño Kevin Benavides lucha palmo a palmo en Motos

Compartir

El piloto salteño terminó segundo en la etapa que fue ganando durante gran parte del tramo y quedó segundo en la tabla general detrás del estadounidense Rickty Brabec, también de Honda. A su vez, el mendocino finalizó octavo entre los autos y marcha tercero en el acumulado, que lidera Carlos Sainz, seguido por el campeón defensor Nasser Al Attiyah.

El español Carlos Sainz (Mini) dominó la tercera etapa del Dakar 2020, lo que le sirvió para hacerse con el liderato de la clasificación general de autos, delante del actual campeón de la prueba, el catarí Nasser Al-Attiyah.

El piloto de 57 años recorrió sin problemas los 489 kilómetros de carrera, 404 de ellos de tramos cronometrados, en los alrededores de Neom, en el noroeste de Arabia Saudita, firmando de esta forma su 33ª victoria de etapa en el célebre rally.

«Ha sido una etapa muy bonita. El terreno era fantástico, aunque no hayamos tenido mucho tiempo para admirar el paisaje. Lucas (Cruz, su copiloto) ha hecho un buen trabajo y hemos podido atacar al máximo. Es un poco pronto para pensar en la victoria. Pueden pasar muchas cosas cada día en el Dakar, aunque por ahora todo bien», afirmó el madrileño.

El doble vencedor de la prueba (2010 y 2018) resistió hasta el final a Al-Attiyah (Toyota), que llegó a 3 minutos y 31 segundos.

En la general, el actual campeón está a menos de cinco minutos del español.

«Estoy seguro que mañana (miércoles) tendremos una buena posición. Voy a poder acercarme a Carlos y reducir la desventaja», reaccionó el catarí en la llegada con su eterna sonrisa.

El día posterior a su difícil jornada del lunes, donde descubrió lo imprevisible que puede ser este rally-raid y perdió más de dos horas y media, Fernando Alonso (Toyota) terminó quinto la etapa.

En su primer Dakar, el doble campeón del mundo de Fórmula 1 se mostró sólido, terminando con 6 minutos de retraso, pero sigue estando ampliamente distanciado en la general, en 32ª posición.

La etapa fue menos buena para el francés Stéphane Peterhansel, que luchaba por la victoria hasta el kilómetro 300, antes de perder tiempo en la última parte del recorrido, debido a un GPS mal conectado.

«Nos hemos perdido tres o cuatro veces en los últimos cien kilómetros», explicó el francés, visiblemente molesto.

Por su parte, Orlando Terranova y Bernardo Graue, también con Mini, finalizaron la etapa en el octavo lugar a 12 minutos y 52 segundos del líder y cayeron al tercer puesto en la tabla general, donde los separan 8 minutos y 9 segundos del español.

Benavides pelea en Motos

En categoría de motos, el estadounidense Ricky Brabec (Honda) se impuso con facilidad, haciéndose con el liderato de la general.

El estadounidense terminó el tramo cronometrado con más de cinco minutos de ventaja sobre el segundo, su compañero chileno José Ignacio Cornejo Florimo.

«Hemos tenido dos cargas de combustible hoy. En la primera parte, yo venía muy bien en los tiempos, aunque era difícil. Luego, al final, hemos dado muchas vueltas para encontrar un way-point. Tal vez estaba mal puesto. Hemos seguido el road-book sin lograr encontrarlo y luego nos cargó bien el siguiente. Así que no sé qué pasará con nuestros tiempos. Ya veremos», afirmó el chileno.

Honda realizó además el triplete con la tercera plaza del argentino Kevin Benavides.

El piloto argentino de Honda estuvo liderando la etapa hasta que se perdió en un punto del recorrido en el que se han demorado muchos pilotos.

«Ha sido una etapa muy complicada. He abierto pista durante una parte de la etapa, pero luego hacia el ‘refuelling’ había un way-point que no estaba en su lugar. Todo parecía estar bien, pero no aparecía, así que volví para atrás, busqué. Todos estábamos con el mismo problema y al final hemos tirado para adelante. La organización tendrá que ver qué ha pasado», señaló Benavides, quien marcha segundo a 4 minutos 43 segundos en la tabla general.