Dalma Maradona habló sobre la salud de Diego y la versión de que la habría echado de su casa

La actriz aseguró que tiene una buena relación con su padre que cumplirá 60 años este viernes 30 de octubre.

Diego Maradona ha tenido muchas idas y vueltas en su relación con sus hijas, Dalma y Gianinna. Estuvieron distanciados en reiteradas oportunidades, especialmente cuando el director técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata le inició una batalla judicial a Claudia Villafañe. Las jóvenes se pusieron del lado de su madre y siempre la defendieron a capa y espada.

Más allá de las peleas y los escándalos mediáticos, hoy El Diez tiene un buen diálogo con sus hijas y suelen organizar encuentros, sobre todo porque a él le encanta pasar tiempo con sus nietos, Roma y Benjamín. “Hablo con él, de hecho fui a verlo. Pasa que no lo publico en las redes entonces nadie se entera”, explicó Dalma una entrevista con Los Ángeles de la Mañana.

Durante la charla, Ángel de Brito le preguntó si era verdad que Maradona las había echado de su casa como había trascendido hace unos días. La actriz le respondió: “Es mentira que echó a todos de su casa, ni a mí ni a mi hermana. Mi hermana estaba con el hijo y cuando fuimos no había otras personas. Nunca nos echó… Antes le echaban la culpa a uno que estaba ahí (Charly, un colaborador de Diego) que ahora no está más”.

Este viernes 30 de octubre, el ex campeón mundial cumplirá 60 años. Los planes de hacer una gran fiesta se habrían suspendido ya que se mantiene aislado en su casa desde hace unos días por haber tenido contacto estrecho con alguien que presenta síntomas compatibles con COVID-19.

“La primera vez que se hisopó fue porque en un partido amistoso abrazó a un chico que tuvo COVID”, recordó Dalma. Luego, explicó que no sabe qué hará para su cumpleaños: “Él está aislado, quiere ver a los nietos sí o sí, a nosotras no sé. El hisopado es mañana, pero no sabían bien, así que hay que esperar, no tiene síntomas, pero puede ser asintomático”.

“¿Que significa los 60 de tu papá?”, le preguntó el conductor del ciclo. La actriz y mamá de Roma recordó que en reiteradas oportunidades Diego estuvo al borde la muerte, pero siempre pudo salir adelante: “Pensar que podría no haber sido un montón de veces, no es una manera de decir, fue literal. Hubo gente que nos dijo: ‘hay que esperar a ver qué pasa o no hay nada que hacer’…”.

Por último, Dalma habló de la lucha de Claudia para impedir que se estrene la serie sobre la vida de su papá, Sueño Bendito: “Mi mamá ya presentó todo, pero es difícil porque nadie recibe nada y es la historia sobre la vida de mi mamá… Nosotros no queremos aparecer de esa manera”. También reveló que Villafañe tuvo una conversación con Maradona sobre un listado de temas que él habría pedido que se mostraran en la ficción, como las estafas millonarias que están en juicio. “Mi mamá le preguntó, pero él dijo que había cosas que no sabía… Me parece bien que hayan tenido esa charla que no terminó a los gritos. Mi papá dice que él no escribió esa lista… es algo que ya sabemos de dónde viene y para qué”, finalizó la actriz.

