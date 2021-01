Dalma Maradona sembró sospechas sobre el vínculo del doctor Luque con su papá

Compartir

Un nuevo capítulo se sumó a la pelea mediática y judicial que mantienen Dalma Maradona y Matías Morla. Este martes, la hija mayor de Claudia Villafañe volvió a arremeter en las redes sociales contra quien fuera el abogado de su padre.

“Lo único que voy a decir es que ni mi hermana ni yo vamos a transar nunca con nada que tenga que ver con Morla… Y la gente que lo hace se tendrá que hacer cargo más adelante cuando todo salga a la luz! Después no los quiero llorando diciendo que no sabían quién era PORQUE SE LO DEJÉ CLARO UNO POR UNO”, escribió en una story en su Instagram. Antes de eso, la hija mayor de Diego Maradona había deslizado algunas preguntas en esa red social: “¿Quién le presentó al doctor Luque a mi papá? ¿Y por qué? ¿O nos vamos a seguir haciendo todos los boludos? ¿Por qué ningún medio de comunicación habla de esto?”.

En esa línea, el pasado 21 de enero su hermana Gianinna había mostrado los mensajes que se envió con el psicólogo de Diego dos días antes de su muerte. La ex del Kun Agüero lo hizo para desestimar la versión de Luis Ventura, quien afirmaba que ellas no habían estado presentes durante los últimos días de vida del astro del fútbol.

Tal como se ve en la captura del mensaje que publicó Gianinna, el lunes 23 de noviembre envió un mensaje al grupo preguntando por la salud de su padre y si podía ir a verlo a la casa que había alquilado en Tigre. “Hola, ¿cómo están? Por acá yo molestando nuevamente… ¿Alguien tiene novedades de papá? ¿Las visitas siguen sin poder ser a nuestras ganas de estar con él sino respetando su espacio?”, escribió aquel día a las 16:45. De todos los integrantes del grupo quien tomó la palabra fue Carlos, el psicólogo. “¡Hola Giani! ¿Cómo va? Maxi seguro nos va a ampliar ahora, pero estuvo de buen humor y con ganas de estar solo”, indicó el profesional, y mencionó a Maximiliano Pomargo, cuñado de Matías Morla y asistente personal de Diego.

Cabe destacar que el lunes por la noche se supo que Jana, Diego Jr. y Dieguito Fernando, este último representado por su madre, Verónica Ojeda, pidieron continuar con el juicio contra Claudia Villafañe por los departamentos comprados en Miami. Los tres hicieron la presentación formal siendo representados por Mario Baudry en Argentina y el Dr. Eduardo Rodríguez en Estados Unidos, quien desde el inicio llevaba adelante el litigio.

“La presentación se realiza aparte del expediente de los departamentos. Es en realidad un documento donde los tres hijos le dicen a la Justicia de Miami que su padre murió, que están en plena sucesión en Argentina y que quieren conocer y poner un administrador de los bienes de su padre en los Estados Unidos y eso incluye el juicio contra Claudia”, cuenta uno de los letrados involucrados en la cuestión. De esta manera, aunque falte aún la respuesta del juez, el juicio contra Claudia seguirá vigente.

Es preciso recordar que esta no es la primera vez que Dalma apunta contra Morla. A fines de diciembre, se descargó vía Twitter ante la carta documento enviada por el socio del letrado. “Y ahora todos pueden ver LO QUE DIJE HACE MUCHO TIEMPO… Este tipo es lo más violento que hay… Y más que nada lamento este twit porque tenés 2 hijas mujeres… Pero las vas a pagar MM”, escribió la actriz con un irónico beso.

La furia de Dalma contra Morla fue en aumento después de la muerte de su padre. El abogado acusó a Gianinna de haberle impedido el acceso al velorio para despedir a su amigo, y la actriz salió en defensa de su hermana y le respondió con dureza: “Agradeceme… Menos mal que no fuiste al velorio porque la gente que pasaba te gritaba asesino… Te ahorré un disgusto”, señaló. También lo acusó de no atenderle el teléfono y exigió que deje en paz a su padre: “Si tan amigo decís que sos, dejá de exponerlo, rata inmunda”.

