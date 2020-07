Dalma y Gianinna Maradona, alarmadas por el video de Diego: “Si le sacás el audio, no se entiende cuál es el cuadro del paciente”

Compartir

Comenzó un nuevo capítulo en el conflicto familiar entre Diego Maradona y sus hijas, Dalma y Gianinna. Primero, la actriz pidió en Twitter el teléfono de su papá, dejando en claro que no tienen una relación fluida. Luego, ella y su hermana expresaron preocupación por la salud del Diez cuando se viralizó un video en el que aparecía bailando con Verónica Ojeda cuando era director técnico en México.

La mamá de Benjamín Agüero anunció en el programa de Jorge Rial que buscará, por medio de la Justicia, que su padre trate su presunta adicción al alcohol. Trascendió que apuntaría contra el entorno, del cual forma parte el abogado Matías Morla, denunciando “privación ilegítima de la libertad”. Mientras que Fernando Burlando, abogado de Claudia Villafañe, fue en el mismo sentido.

Para sumar más condimento a este escándalo, el astro del fútbol grabó un video en tono irónico en el que aparecía con una cinta atada a las muñecas. “Ay, no sabía que estaba preso”, se lo escucha decir a Maradona, quien unos segundos más tarde se libera las manos. “Preso, las pelotas”, concluye el director técnico, sin hacer mención directa a sus hijas.

Una vez más, Dalma hizo un furioso descargo a través de las redes sociales: “Ni mi hermana ni yo dijimos nunca que estaba preso, ¡así que no la cuenten mal porque otra vez lo exponen! ¡Harta es poco! ¡Sabés las veces que mi papá me pidió que suba un video y no lo hice! Si le tiemblan las manos no lo suban hijos de puta!”.

En medio de este contexto, la actriz aprovechó para dedicarle un mensaje de amor a Gianinna, con quien tiene una relación muy fuerte: “Te lo digo en privado, ¡pero ahora quiero que todos lo sepan! Sos la más chiquita pero aprendo de vos todo el tiempo! Viste y viviste cosas muy dolorosas y aunque hablen cualquier pavada, ¡elegís el silencio! ¡Sos la más fuerte de todas! ¡La mejor mamá para Ben! Te amo @gianmaradona”.

Su hermana también expresó su indignación en su cuenta oficial de Twitter: “Esta es la parte cuando no entiendo si son todos boludos o creen que somos todos boludos… Lo exponen para defenderse de algo que no dijimos con un video que si le sacás el audio no se entiende cuál es el cuadro del paciente… (?)”.

Luego, la ex del Kun Agüero le manifestó todo su cariño a Dalma: “¡Tengo muchas ganas de abrazarte! Palo de corazones. ¡Te amo fuertemente! Mi felicidad: ser tía y madrina de tu hija, nuestro amor actual de FaceTime, ver en el hombre increíble que se está convirtiendo el mío. Verlos crecer fuertes y sanos. Ser presente en sus vidas. ¡Ya ganamos, el resto es deco!”.

Por otra parte, Rocío Oliva también se mostró preocupada por la salud de su ex pareja. En el programa Polémica en el bar, afirmó: “A mí no me corresponde decir si está para internarlo o tantas cosas que se dicen. Pero si lo veo mal voy a estar de acuerdo, en este caso con sus hijas, con su ex o con quien tenga la opinión de que eso es lo mejor para Diego. Me parece que todos queremos verlo bien y, si eso es lo mejor para él, está bien”.