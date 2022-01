Dani la Chepi debutó en el reemplazo de Darío Barassi: el mensaje de aliento y advertencia del conductor

Compartir

Dani la Chepi debutó en la conducción de 100 argentinos dicen, el ciclo de Darío Barassi por El Trece y el conductor que en dos meses regresará a su puesto, le mandó un mensaje de aliento, pero también advirtió: “En marzo vuelvo con todo”.

“El miedo que tengo, yo blanqueo todo, me dicen que no blanquee tanto, pero tengo miedo”, se sinceró la actriz y ex participante de Masterchef Celebrity al abrir a las 18.30 el ciclo y comparó: “Es como jugar el Mundial y que te digan ‘entrá que sale Messi, hacé goles’. No voy a hacer goles, pero voy a correr como loca”.

Fiel a su estilo, bromeó: “La gente en la casa dice ‘¿y esta piba quien es? soy Dani la Chepi y soy influencer, y a los que no les gusta que se queden, que no cambien de canal”.

En simultáneo, Barassi usaba sus redes sociales para desearle suerte a su reemplazo. “Dale Chepi, dale Chepi, dale Chepi. Hoy es tu día, hoy te convertís en héroe, gracias reina”, dijo y adelantó: “Yo en marzo vuelvo con todo. Rompela Chepi”.

En otra historia, explicó los motivos de su ausencia en pantalla: “Me iba a ir de vacaciones hace una semana, pero por un tema personal lo tuve que postergar, esta semana creo que ya me voy de vacaciones y a la vuelta voy a empezar con un proyecto para Disney, para Disney + y Star + y el combo de ambas situaciones ameritaron este pedido de que en enero y febrero me puedan cubrir y darme una mano ahí con los programas y en marzo volvemos con todo”.

“Acá estoy 18.28 dale Chepi, arrancá reina, quiero que explote hoy”, dijo minutos antes de que su colega abriera el programa y aburrido sin trabajar, dijo que extrañaba a su hija Emilia, de dos años: “La Pipi se fue a un cumpleaños, quiero que vuelva ya, ¡Pipi!”.

Hace un tiempo, en diálogo con Teleshow, el conductor había hablado del éxito del programa, que rápidamente se convirtió en uno de los más vistos de la tarde, motivo por el cual el canal decidió cambiarlo al horario de las 18.30. “No sabría responder, lo que puedo decir es que voy todos los días, dejo el cuerpo, el alma, la voz, me gusta entretener. El programa se convirtió en un punto de encuentro, no sé cuál es la receta, pero me entrego”.

Pero además, destacó el trabajo de todos los que hacen 100 argentinos dicen: “Estoy chocho de haber encontrado ese equipo, es un éxito en equipo de manera genuina, creo en el trabajo en equipo y se armó un equipo espectacular, soy fan”, cuenta. Sobre la relación con las productoras, describe: “A Luli (Latorre) la conozco hace mil años porque fue productora de NET y pedí que viniera porque es una de las mejores productoras de piso, tiene códigos, entiende, rema y te invita al juego y a la Colo fue un hallazgo”.

“El diferencial que tengo es que me considero empático, establezco confianza porque soy observador y me gusta entrar a la persona y con la Colo fue fácil porque es una chica transparente. Ella y Luli se convirtieron en personajes del programa y fuera de cámara, la mejor. Yo quisiera estar más tiempo porque es un grupo bárbaro, a veces me tomo un rato para estar y después sigo. Pero también tengo amigos de la vida a los que no veo”, dijo.

