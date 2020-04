Daniel Cano: «Las condiciones de salud primero y luego no poner en riesgo a nadie»

Compartir

El entrenador de La Unión de Formosa, Daniel Cano, conversó con Pick&Roll sobre el presente del país, la situación actual del parate de la Liga, además del presente de su equipo, la posible vuelta a la competencia, irregular de juego y objetivos.

Cano habló del momento

del país y la situación actual

«Yo creo que estamos en un momento crítico, es un momento límite. Tiene que primar más que nada la conciencia, el amor al prójimo por una cuestión simple y lógica de cuidarnos. Esa pandemia tiene muchas ganas de quedarse y nosotros no podemos permitir eso. Tenemos que cuidar a nuestras familias, a nuestros adultos mayores más que nada que son los más vulnerables»

«El basquet está en un segundo plano lastimosamente. Han extendido un mes más el receso pero yo creo que puede extenderse un poquito más y no sé qué puede pasar. Yo quisiera que el torneo se termine, pero hoy por hoy el basquet está en un plano menor. Hoy tenemos que pensar en cómo salir de ésta que nos está llevando bastante tiempo y la estamos pasando bastante mal».

«Tenemos que tratar de sobrellevar a este momento. Por una cuestión simple, tenemos intenciones de que esto se termine para seguir nuestra vida normal. Obviamente uno tiene ansiedad y nos gana, estamos pensando en basquet. Tengo a mi hijo como entrenador recién recibido y nos la pasamos hablando y mirando basquet un partido tras otro»

«Queremos que esto vuelva, queremos retornar a la actividad pero las condiciones de salud primero más que nada y luego no poner en riesgo a nadie. Quiero volver a entrenar, quiero volver a trabajar y más sabiendo que viene la parte más importante del torneo. Los últimos 13/14 partidos del torneo que veníamos en franca levantada y entonces me gustaba ese desafío de levantar un poquito el rendimiento del equipo. Cierto incertidumbre, no saber que va a pasar pero hoy la salud es lo primero y a eso hay que apuntar».

El entrenador de La Unión se refirió al momento del equipo y su irregularidad

«Sigo analizando partido por partido, jugada por jugada desde que arrancó la Liga. Todos estos días se prestan para eso, como podemos seguir mejorando y el porque no podíamos estar en la situación que queremos. Obviamente no estamos en la posición que una busca, creo que estamos por debajo de las expectativas comenzando por las mías. Confió en los muchachos porque últimamente demostraron que tienen ganas de salir del lugar que estamos y situación incómoda que estamos»

«Analizar partido a partido porque vamos viendo ese balanceo que tanto necesitamos para ser más regulares, una hegemonía más definida. Nos jugó en contra el parate porque estábamos en franca remontada a pesar de tener un par de fichas menos como estuvimos gran parte de la temporada. Yo creo el buscar el porque de las cosas es muy bueno mirando nuestros partidos y de los rivales que viene. Nos faltan 13/14 partidos contra rivales que estamos en ese mismo pelotón del medio para abajo. Tenemos que llegar de la mejor manera y estar preparado para cuando se reanude, que espero sea pronto”.

«La irregularidad fue lo que

más la tendencia de nosotros»

«La conclusión que sacó es que a nosotros nos faltó regularidad y nos faltó por momentos mantenernos en una buena situación. Los últimos cinco partidos de final de año e iniciando el primer partido de enero nosotros habíamos sacado el 80% de las victorias y ganando de visitante también. Creíamos que ese envión nos iba a poner en el lugar que teníamos que estar por el plantel que tenemos. No fue así, tuvimos un mal enero, un mal febrero, comenzamos a levantar un poco con las victorias ante Comunicaciones de local y Platense en Caballito».

«Lo irregular fue lo que marcó la tendencia de nosotros, no pudimos ser consistentes y es nos juega muy en contra. Podemos dar un salto de calidad pero va a depender mucho de que podamos seguir trabajando y hacer bien las cosas fáciles. Cuando estamos bien que no nos cansemos de hacer bien las cosas porque muchas veces se acostumbra a lo malo o bueno y eso no tiene que suceder más en La Unión. Creo que había encontrado al equipo en los dos últimos juegos donde pudimos convertir en ataque rápido, jugar situaciones de pasarnos más la pelota, continuidad y la parte defensiva que más necesitábamos. Hacer bien las cosas que son más sencillas y simples».