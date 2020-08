Daniel Cano sigue como entrenador de La Unión

Compartir

Daniel Cano será el entrenador de La Unión de Formosa para encarar la temporada 2020/21 de la Liga Nacional. Mario Martínez continuará como uno de los asistentes.

En el inicio del armado del equipo de trabajo para la próxima competencia, La Unión de Formosa confirmó la continuidad del entrenador que estuvo al frente del equipo en la Liga 2019/20 que quedó incompleta. Se trata de Daniel Cano que tendrá la oportunidad de volver a conducir al equipo luego de la reciente primera experiencia que lo tuvo como entrenador jefe.

En la inconclusa Liga, con Cano al frente, La Unión disputó 25 partidos de la fase regular con un total de 10 victorias y 15 derrotas que no le permitieron meterse en zona de clasificación a playoffs por el campeonato. Quedaba por jugar la recta final de esa inicial instancia la que quedó trunca por la determinación de dar por cerrada la competencia ante la pandemia por el Covid-19.

Más allá de esta situación, la campaña que registró La Unión no fue la esperada. Debió lidiar desde el Super 20 con bajas en el plantel por lesiones y le fue complicado encontrar su mejor versión en la cancha con el transcurrir de los meses. Cuando llegó la interrupción de la Liga en marzo, luego de un primer cambio de ficha en el plantel, vinieron dos victorias en fila ante Comunicaciones de local y Platense de visitante para tomar distancia de la zona baja de la tabla y no hubo nada más por ver ante la suspensión del torneo.

De esta manera, la ratificación de Cano como entrenador es una gran ocasión para tomarla como una nueva oportunidad de mostrar la capacidad del cuerpo técnico apuntando a poder hacer realidad los objetivos que se negaron en la primera ocasión.

Con Cano confirmado como entrenador también se definió que Mario Martínez seguirá como uno de sus asistentes. Para Martínez también la pasada Liga fue su primera experiencia en la función que le tocó, con el desafío de trabajar al frente del equipo de la Liga de Desarrollo.