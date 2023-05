Daniel Castellani, DT de Las Panteras ¿se va al Olympiakos?

El coach había firmado full time con la Feva, pero en Grecia publican que ya arregló. Acá dicen que aún no.

Daniel Castellani, capitán del seleccionado histórico que fue bronce en el Mundial 82 de Argentina y en los JJ.OO. de Seúl 88, es el actual DT de Las Panteras, en acuerdo anunciado con bombos y platillos en diciembre. El ex punta arregló por cinco años con ocupación full time.

Pero… En estos días surgió el interés del Olympiakos de Grecia, también para el equipo femenino (Castellani se volcó a esa rama) y el afamado coach deberá decidir qué hacer.

Sobre todo porque no solo la Federación de Vóleibol Argentino está involucrada, sino también el Enard participa en el contrato que Castellani firmó para mantener dedicación exclusiva con el seleccionado femenino nacional, en un proyecto por dejarlo aún mejor posicionado en el ámbito internacional. las chicas, dirigidas por Hernán Ferraro (ahora solo en Ciudad), pasaron por primera vez una primera ronda mundialista el año pasado.

Las posibilidades de Castellani

En caso de aceptar, el DT que venía de dirigir en Turquía podría pasar a ser part time con Las Panteras, lo cual cambia en principio la idea original, si bien no es una práctica inusual. De hecho, Marcelo Méndez, DT del seleccionado masculino, paralelamente dirige en Polonia, aunque eso estaba pactado de antemano.

En cuanto a la información que viene de Grecia, algunas publicaciones lo dan por hecho, como la de Hellas Posts, que tituló directamente: «Castellani es el nuevo coach del Olympiakos». El medio agrega: «Es un entrenador de primer nivel con un currículum más pesado que su antecesor, Alberto Giuliani».

En cuanto a la Feva, están al tanto de la oferta pero no lo dan por hecho, ya que Castellani todavía no les confirmó que hubiera firmado como se publicó. Al menos, el Olympiakos no oficializó nada hasta ahora.

Castellani viene de dirigir al Fenerbahce turco y antes trabajó en los polacos Olzin, Haksa y Belsatov; en el belga Nolico Maseik y el italiano Perugia. Además fue entrenador de la Selección masculina Argentina, de Polonia y de Finlandia.

Las Panteras

La Selección, al mando de Castellani, ya comenzó su preparación del 2023, con unos primeros entrenamientos en el Cenard y luego una pretemporada en Bariloche, con amistoso incluido.

Había dicho Castellani en la web de la Secretaría de Deportes de la nación: «Es un placer volver a mi casa, que es el Cenard. Yo estuve acá cuando se inauguró, la disfruté como jugador, como entrenador y ahora me toca volver. Y es un placer estar otra vez en mi país, en Argentina, después de estar casi 20 años dirigiendo afuera. Por eso, cuando me convocaron desde la Federación no dudé porque quería terminar mi ciclo en casa volcando un poco de todo lo que aprendí en todos estos años recorriendo el mundo”.

Más de Castellani: “Este es un desafío muy importante para mi y también para las chicas, que vienen en franco crecimiento y quieren seguir creciendo después del gran trabajo que han realizado en los últimos años. Pero en el mundo de hoy mantenerse es perder: hay que evolucionar de forma permanente”.

Castellani reveló que “el primer objetivo es formar el grupo apuntando a mediano y largo plazo, no sólo para afrontar los compromisos inmediatos sino pensando a futuro”. “Por esta razón, estamos viendo a muchas jugadoras. Tenemos un grupo con chicas de 28/30 años que están para jugar ya y otras mucho más jóvenes que van a competir entre ellas para acceder al objetivo de ir integrándose de manera definitiva al seleccionado”.