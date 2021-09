Daniel Craig no quiere que James Bond sea interpretado por una mujer y explicó por qué

Compartir

Linkedin Print

La estrella británica se despide del icónico papel del agente 007 en “No Time to Die”, que se entrena a nivel mundial a finales de septiembre.

Se ha generado mucho debate en torno a quién debería ser la próxima estrella en interpretar a James Bond en la pantalla grande y muchos fanáticos han estado haciendo campaña para que una mujer obtenga el famoso rol. Sin embargo, Daniel Craig no se encuentra entre los que piensan que una mujer debería ser elegida para el icónico papel.

El actor británico, de 53 años, que hará su última aparición como James Bond en “No Time to Die”, dijo que quiere que las mujeres obtengan sus propios papeles icónicos.

“Simplemente debería haber mejores papeles para las mujeres. ¿Por qué debería una mujer interpretar a James Bond cuando debería haber un papel tan bueno como el de James Bond, pero para una mujer?“, expresó el intérprete a Radio Times.

La reconocida productora de la franquicia de James Bond, Barbara Broccoli, ofreció una declaración similar en 2019. “Tenemos que hacer películas sobre mujeres e historias de mujeres, pero tenemos que crear personajes femeninos y no convertir a un personaje masculino para una mujer”, dijo Broccoli en el programa Good Morning Britain.

La protagonista de “Die Another Day” y ganadora del Oscar, Halle Berry, también cree que el papel debería ser para un intérprete masculino. “No creo que puedas convertir a James Bond en una mujer”, dijo Berry en una entrevista a Entertainment Tonight en 2017.

Hará su última aparición como agente del MI6 en “No Time to Die”, después de afirmar en numerosas ocasiones que no haría otra película de 007.

Gran parte de la fortuna de Craig, estimada en USD 160 millones, proviene de su papel como James Bond en la pantalla grande. Según los informes, el actor británico recibió USD 25 millones para repetir su personaje en la película dirigida por Cary Joji Fukunaga.

“No Time To Die” será la primera película en los casi 60 años de historia de James Bond en presentar a una mujer 007, interpretada por la actriz de “Captain Marvel”, Lashana Lynch. La intérprete británica y jamaicana interpreta a Nomi, una nueva agente que ingresa al servicio poco después de que Bond se retire y hereda su legendario número de código.

El actor británico de “Luther” Idris Elba ha sido un firme favorito de los fanáticos durante varios años para reemplazar a Craig. También suenan los nombres de Damian Lewis, Richard Madden, Tom Hiddleston, Henry Cavill, Michael Fassbender y Tom Hardy.

Daniel Craig, que se mete en el papel del agente 007 por quinta y última vez en la exitosa saga de James Bond, estará acompañado por Rami Malek, Lea Seydoux, Ben Whishaw y Naomie Harris en la alfombra roja del Royal Albert Hall de Londres el 28 de septiembre.

El príncipe Carlos de Inglaterra y su hijo William confirmaron que acompañarán al personal sanitario y a los miembros de las fuerzas armadas en el estreno mundial de “No Time To Die” la semana que viene, cuando la esperada película de James Bond llegue a las salas de cines.

En el auditorio se espera la presencia de trabajadores del sector sanitario y de las fuerzas armadas, como forma de agradecerles por los esfuerzos durante la pandemia.

Los miembros de la familia real británica tendrán contacto con algunos de los integrantes del reparto, así como con el director Cary Joji Fukunaga, Billie Eilish, quien canta el tema principal de la película, y a los productores Michael G. Wilson y Barbara Broccoli.

El evento será a beneficio de organizaciones que apoyan a los miembros actuales y antiguos de las fuerzas especiales del Reino Unido, el Servicio de Inteligencia Secreto, el Servicio de Seguridad y el Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno, informó la Casa real.

Compartir

Linkedin Print