Daniel Cravero ajusta detalles en su Chaco For Ever

For Ever ya lleva un mes de preparación de cara al certamen que comenzará el 11 de abril. Llegaron 14 refuerzos y Cravero quiere otro central. La idea es jugar dos o tres amistosos más antes del arranque del torneo.

Pule detalles Daniel Cravero. Sabe que falta menos de un mes para que su For Ever salga a la cancha en el Federal “A” y por eso quiere poner a punto lo más pronto posible desde lo futbolístico a su equipo de cara al estreno, que se dará el 11 de abril.

Fueron 14 los jugadores que llegaron al “Negro” en este receso, pero el mercado no está cerrado. El DT busca un zaguero más en el “dos por puesto” que siempre quieren los entrenadores pensando en una temporada larga. En ese sector de la defensa quedaron Marcos Fissore y David Valdez. Y llegó Franco Mendoza, desde Altos Hornos Zapla. Por eso la idea de Cravero es que arribe un jugador más allí para completar el plantel.

Ya pasó la parte más fuerte desde lo físico y ahora Cravero quiere seguir jugando amistosos para terminar de definir el 11 que más le gusta. El dibujo elegido en los amistosos fue el 4-4-2, con nombres que se repitieron como Canuto, Cuevas, Fissore, Valdez, More, Jofré, Allende y Romero. Y después el DT fue rotando en otras posiciones en el amistoso ante CUNE y en los dos que jugó ante el Boca correntino.

Este miércoles For Ever entrenará por la mañana en una cancha de fútbol 5 y la idea del cuerpo técnico es armar un par de amistosos ante Crucero del Norte, uno en Resistencia y otro en Garupá. Y no se descarta que haya otros partidos de preparación.

Se estima que en los próximos días quedará definido el fixture del campeonato, que se dividirá en zonas Norte y Sur, al igual que en la temporada 2019/20 que se interrumpió por la pandemia. A diferencia de ese torneo, ahora jugarán una final el ganador de cada zona para definir el primero ascenso; y luego habrá un reducido entre los que terminen en los puestos 2 y 8 de cada zona (más el perdedor de la final que se sumará en cuartos de final) para dirimir el segundo ascenso. Todavía no se sabe si habrá en disputa un tercer ascenso contra un equipo de la B Metro.

