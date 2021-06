Daniel Cravero: “La pasé muy mal con el coronavirus, no es joda todo esto”

Compartir

Lo dijo el DT de For Ever, Daniel Cravero, tras dar positivo de Covid-19. “No te da ganas de hacer nada”, indicó.

“Di positivo de Covid-19 y la pasé muy mal. No es joda. Estuve 5 ó 6 días mal, no te da ganas de hacer nada. Tenés frío, después calor. Te bañás y parece que te cae ácido. Te cae mal todo, te molesta todo, es muy feo. Tuve mucho miedo sobre todo por mi señora, que estuvo mal 10 días. Abría la puerta de su pieza y estaba con la incertidumbre de cómo la iba a encontrar y no sabía qué podía pasar. Es una cosa tremenda. No es joda este virus”.

El que habla es Daniel Cravero, el DT de For Ever, que ya dejó atrás el coronavirus pero reflexionó en “Entretiempo” sobre el mal que aqueja al mundo. “Yo soy un tipo que está siempre activo, voy a correr todos los días, me cuido, no tomo alcohol, me cuido con las comidas, y así y todo hubo 5 ó 6 días que la pasé muy mal. Tuve miedo. No es joda todo esto que está pasando. Desde mi lugar lo que le puedo decir a la gente es que se siga cuidando”.

Y agregó: “Esto está cada vez más complicado, hay cada vez más casos de coronavirus. Creo que hasta que no estemos todos vacunados el panorama va a estar muy complicado. Todos tenemos familia y pensamos todo el tiempo en los problemas que puede traer algún contagio”.

Cravero fue uno de los 14 integrantes del plantel que dio positivo de Covid-19, en un brote que afectó a For Ever. Al respecto, el DT reflexionó: “Por suerte la mayoría de los jugadores que dieron positivo están bien y el lunes contra el ‘Depro’ vamos a poner un equipo muy similar al que venía jugando”. Y añadió: “(Cristian) Barinaga lamentablemente el jueves dio positivo de Covid-19 y tiene para 10 días ahora. Desde su recuperación (Se rompió los ligamentos en diciembre) ya está perfecto. Cuando retorne a entrenar lo vamos a ir poniendo entre 30 y 40 minutos por partido. Ya está para jugar”, precisó.

“Charlé con el doctor (Alejandro) Córdoba, con el profe (Richard Meyer), con Mario Valenzuela, con el ‘Colo’ Enriquez y también con cada jugador para tomar la determinación respecto de quién iba a jugar el lunes. Los que se sumaron el lunes pasado están muy bien para jugar”, dijo el DT.

