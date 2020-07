Daniel Cravero se vuelve a poner el buzo de Dt de For Ever

Compartir

Linkedin Print

Daniel Cravero es el nuevo DT de For Ever. Después de seis años y medio, regresa al club que lo formó y en el cual logró dos ascensos: como jugador en el ’89 a Primera División y como entrenador en el 2013 al Argentino “A”.

Es tiempo de Daniel Cravero una vez más en For Ever. Después de seis años y medio, uno de los ídolos máximos del club de la avenida 9 de Julio retorna para ser el DT del equipo que buscará (siempre y cuando haya competencia) el ascenso a la Primera Nacional desde un “Reducido” del Federal “A” que comenzaría en octubre.

El nacido en Rafaela, de 55 años, llegó desde muy chico a Resistencia. Allí se arrimó a For Ever a principios de los ’80 para hacer inferiores. Como futbolista jugó tres Nacional “B” (86-87, 87-88 y 88-89) logrando el ansiado ascenso a Primera el 27 de mayo del ’89. Jugó en la “A” en la temporada 89-90 y luego su historia ya es más conocida con pasos por Platense, Lanús y Gimnasia y Esgrima de Jujuy, siempre en los primeros planos del fútbol nacional.

En 2003 se animó a ser DT y condujo a For Ever a sus últimos títulos liguistas: Apertura, Clausura y, por ende, Oficial, todo en 2004. En el Argentino “B” dirigió en las temporadas 2003-04 (eliminado en primera ronda; en aquélla derrota por 3 a 1 ante 9 de Julio en Rafaela), en la 2004-05 (cayó en la final de play off del “Apertura” otra vez ante 9 de Julio de Rafaela y luego se alejó del club). Y regresó para la temporada 2005-06 (muy cerca del objetivo; quedó afuera del certamen en cuartos de final, en aquélla fatídica tanda de penales del sábado 13 de mayo de 2006 ante Real Arroyo Seco). Luego dirigió a Guaraní Antonio Franco de Posadas, Sportivo Patria de Formosa, Textil Mandiyú de Corrientes, Sol de América de Formosa, entre otros, hasta volver a For Ever en 2013. Allí dirigió todo el año y consiguió el ascenso al Argentino “A” (hoy Federal “A”) el 30 de junio. Ya en el “A”, las cosas no fueron tan bien: de 15 partidos For Ever ganó dos, empató ocho y perdió cinco. El equipo sumó 14 puntos y Cravero presentó su renuncia. Luego tuvo pasos por Güemes de Santiago del Estero y Central Norte de Salta, entre otros, y su último ciclo como DT fue en 2018 otra vez en Sol de América de Formosa.

Ahora, le toca volver para conducir a For Ever en un tramo del Federal “A” en el que se estima que se jugará un “Reducido” entre seis u ocho equipos, aunque todavía no hay nada confirmado. Ya arreglaron sus continuidades el arquero Gastón Canuto y el delantero Diego Magno. Y tiene contrato Oscar “Gomito” Gómez. Seguramente en las próximas horas habrá más novedades en cuanto a los futbolistas que formarán parte de su plantel. El ayudante de campo de Cravero será otro jugador que logró un ascenso en el club: el correntino Miguel Ángel “Manzanita” Benítez, que formó parte del equipo en el 2013.